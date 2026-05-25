Kılıçdaroğlu cephesinde ilk çözülmeler! Tepki gösteren vekil sayısı 10'a çıktı

CHP Genel Merkezi’ne polis eşliğinde girilmesi, Kılıçdaroğlu'na yakın CHP milletvekillerinin de tepkisine neden oldu. Vekiller, kurultay çağrısı yaptı.

Tartışmalı mutlak butlan kararı ile CHP Genel Merkezi'ne polisin müdahalesiyle başlayan süreç, Türk siyaset tarihine geçti. Sosyal medyada vatandaşlardan siyasetçilere, muhalefet temsilcilerinden Kemal Kılıçdaroğlu’na yakınlığıyla bilinen isimlere kadar çok sayıda paylaşım yapıldı.

Özellikle Kılıçdaroğlu’na yakın bazı milletvekillerinin açıklamaları dikkat çekti. CHP’li isimler, polis eşliğinde genel merkeze girilmesine tepki gösterirken, parti içindeki gerilimin büyümemesi için kurultay çağrısı yapanlar da oldu.

KILIÇDAROĞLU'NA YAKIN İSİMLERDEN ORTAK TEPKİ

Polisin CHP Genel Merkezi çevresinde yoğunlaştığı saatlerde, Kemal Kılıçdaroğlu’na yakınlığıyla bilinen bazı milletvekilleri sosyal medya hesaplarından açıklama yaptı.

CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, yaşanan tabloya tepki göstererek, "Bugün CHP Genel Merkezi önünde yaşananlar, hiçbir partilinin, hiçbir demokratın ve kamuoyunun kabul edebileceği bir tablo değildir." dedi.

CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç da genel merkeze polis eşliğinde girilmesini doğru bulmadığını belirterek, "CHP'ye Ankara Emniyetine yazı yazılarak polis marifetiyle girilmesi doğru değildir, olmamalıdır." ifadelerini kullandı.

KURULTAY ÇAĞRILARI ÖNE ÇIKTI

CHP İstanbul Milletvekili Engin Altay, parti içindeki kırılma ve ayrışmanın daha fazla büyümemesi gerektiğini vurguladı. Altay, çözüm için en kısa sürede kurultay yapılması gerektiğine dikkat çekti.

Kemal Kılıçdaroğlu’na yakın isimlerden CHP Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan da aynı açıklamayı paylaşarak yaşananlara tepki gösterdi.

CHP Burdur Milletvekili İzzet Akbulut ise daha sert ifadeler kullandı. Akbulut, "Ankara'da birilerine güvenerek değil, Burdur halkı için çalışarak, halka güvenerek siyaset yaptım. Burdur halkımızın istemediği Kemal Kılıçdaroğlu'yla birlikte siyaset yapmayacağımı bildiriyorum." dedi.

CHP Hatay Milletvekili Nermin Yıldırım Kara da emniyete yazı yazılarak CHP Genel Merkezi’ne girilmesinin kabul edilemeyeceğini belirtti. Kara, "Partimizin AK Parti iktidarı tarafından yargı eliyle tartışmalı hale getirilmesi yalnızca CHP'nin iç meselesi değil." dedi.

CHP Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca, partililerin karşı karşıya getirilmesine tepki gösterdi. Karaca, "Partilinin partiliye karşı karşıya getirilmesi, parti hukukunu da kamu vicdanını da derinden yaralıyor." dedi.

Yalova Milletvekili Tahsin Becan ise sağduyu çağrısı yaptı. Becan, "Hepimize düşen sorumluluk; sağduyuyu, kardeşlik hukukunu, birlik duygusunu ve demokratik olgunluğu korumaktır." ifadelerini kullandı.

Ankara Milletvekili Semra Dinçer de genel merkeze polis eşliğinde girilmesine tepki gösterdi. Dinçer, "Genel merkezimize yazılı talimatla polis eşliğinde müdahale edilmesi parti içi demokrasi anlayışımızla bağdaşmamaktadır." dedi. Dinçer de partide kurultay sürecinin işletilmesi gerektiğini ifade etti.

KILIÇDAROĞLU'NA ÇOK YAKIN İSİM SALICI DA TEPKİ GÖSTERDİ

Geçmişte adı genel başkanlık için de gündeme gelen ve Kılıçdaroğlu'na en yakın isimlerden biri olan CHP İstanbul Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı, yaşananları "akıl tutulması" olarak nitelendirdi. Salıcı, "CHP'ye kolluk gücünün girmesi tarihi bir lekedir." ifadelerini kullandı.

HASAN ÖZTÜRKMEN ÖNCE TEPKİ GÖSTERDİ SONRA SİLDİ

CHP Genel Merkezi'ne yönelik müdahaleye Kılıçdaroğlu'na destekte bulunan CHP Gaziantep Milletvekili Hasan Öztürkmen de tepki göstermişti. Fakat Öztürkmen kısa süre sonra paylaşımı sildi.