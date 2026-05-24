Kurultay ilan edilmezse neler olacak? CHP Lideri Özgür Özel ne yapacağını açıkladı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, tartışmalı mutlak butlan kararının ardından CHP Genel Merkezi’ne polisin girmesi ve Meclis’e yapılan yürüyüş sonrası TBMM bahçesinde kurultay çağrısını yineledi. Kurultay tarihinin ilan edilmemesi hâlinde Siyasi Partiler Kanunu ve parti tüzüğünden doğan tüm yetkileri kullanacaklarını belirten Özel, imza toplayacaklarını, Parti Meclisi’ni olağanüstü toplantıya çağıracaklarını ve toplumsal baskıyı artıracaklarını söyledi. Özel, CHP yönetiminin “siyasi kapkaçla” elde tutulamayacağını vurgulayarak, “Saray’ın işine geldiği gibi olmaz o işler” dedi.

TBMM'deki genel başkanlık odasından ilk kare

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, TBMM bahçesinde yaptığı açıklamada kurultay çağrısı yaptı ve “Bugün de parti içinde bir darbe yapılıyor Saray eliyle” dedi.

Tartışmalı mutlak butlan kararının ardından CHP Genel Merkezi’ne polisin girmesi ve CHP’lilerin TBMM’ye yürüyüşünün ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Meclis bahçesinde gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Özel, yeniden CHP Meclis Grup Başkanı seçildiğini belirterek, parti içinde kurultay yapılması yönünde geniş bir mutabakat oluştuğunu söyledi.

Özel, açıklamasında başta Kılıçdaroğlu'na destek verseler de bugün yaşanan polis müdahalesinin ardından kurultay çağrısı yapan bazı vekillere de dikkat çekerek şunları ifade etti:

“Dün de bir kez daha seçim yaparak ve oy kullanan arkadaşlarımızın bir eksiğiyle seçilerek yeniden meclis grup başkanı seçildim. Artık bundan sonra bu görevimi yapmaya devam edeceğim. Tabii burada şey de önemli, efendim işte istifa edecek mi acaba kaç tanesi falan sorusunun cevabıyla, bugün de... Çok farklı ifadeler kullanıyordu ama çok sayıda milletvekilimizin de geçmiş dönemlerde bazı ifadeleri, bazı paylaşımları yapan ve bu yüzden bir başka tutumda oldukları ifade edilen çok sayıda milletvekili arkadaşımız da bugün bir kurultay yapılması gerektiğini ifade ettiler.”

Kurultay vurgusu yapan Özel, delegelerin daha önce kendisini tam oyla yetkilendirdiğini hatırlattı. Özel, “Bu çok kıymetli. Yani artık Cumhuriyet Halk Partisi'nin 40 gün içinde bir kurultay yapması noktasında grupta bir mutabakat var. Hem toplumda inanılmaz bir talep var. Zaten delegelere sorulacak olduğunda delegeler aynı delegeler. O yarışmalı kurultaydan sonra iki sefer beni tam oyla yetkilendirdiler 6 Nisan'da ve 21 Eylül tarihlerinde” dedi.

Özel, kurultay tarihinin zaman geçirilmeden açıklanması gerektiğini belirtti. Özel, şöyle konuştu:

“O yüzden bundan sonra, yani düşen tek şey şudur, yapacakları tek şey şudur; zaman geçirmeden kurultay yapacaklarını ilan etsinler. Bu köpüren toplumsal tepkiden de, boşu boşuna duyulan bu protestolardan da bir an önce kurtulsunlar. Milletin böyle bir darbeye ortak olan kimseyi Cumhuriyet Halk Partili kabul edecek sabrı kalmamış. Bunu siz de görüyorsunuz.”

CHP’nin genel merkez olmadan da faaliyetlerini sürdürecek güçte olduğunu söyleyen Özel, Meclis’e yürüyüş sırasında oluşan kalabalığa dikkat çekti.

Özel, “Bizim beklentimiz, biz bir genel merkez olmaksızın da Cumhuriyet Halk Partisi'nin faaliyetlerini sürdürecek güçteyiz. Gördünüz, partinin otobüsü yoktu, bulduğumuz bir otobüsün üstüne çıktık ama bu meydanı bir pazar günü, bir bayram günü, bayram arefesinde yani kolay kolay kimsenin toplayamayacağı bu kalabalık kendiliğinden toplanıyor. Burada bir toplumsal tansiyon var. Bu toplumsal tansiyon demokrasiyi sahipleniyor. Siyasi partili demokratik rejimi sahipleniyor. Darbelere itiraz ediyor. Bunu görmek lazım” ifadelerini kullandı.

"ONLAR CHP'Lİ OLSA PARTİNİN OYU YÜZDE 95 OLUR"

Özel, yürüyüş boyunca yurttaşlardan destek gördüklerini de dile getirdi.

Özel, “Birlikte 8 kilometre yol yürüdük. Siz de ıslandınız, biz de. Geçen arabaların istisnasız tamamı; binek araçlar, ticari araçlar her birisi kornayla, ışıkla, sesle, el sallayarak destek veriyor. Onlar CHP'li olsa partinin oyu yüzde 95 olur arkadaşlar. Onlar demokrasiye inanan insanlar. Çok partili rejime inanan insanlar. Bir partinin genel başkanını o partililerin belirleyeceğine inanan insanlar. O yüzden dayanışma gösteriyorlar. Bu çok kıymetli” dedi.

"SARAY ELİYLE DARBE"

Özel, yaşananları “Saray eliyle parti içinde darbe” olarak nitelendirdi. Özel, şunları söyledi:

“Yani her darbeden sonra toplum o darbeyle bir daha sınanır. Ben 15 Temmuz'da AK Parti hedef alındığında demokrasinin tarafında durmuştum, darbecilerin tarafında durmadım. 19 Mart'ta Ekrem İmamoğlu hedef alındığında da ben darbecilerin değil, milletin tarafında durmuştum. Bugün de parti içinde bir darbe yapılıyor Saray eliyle. Bu darbeye karşı milletin tarafında duruyor um. Şükürler olsun ki millet de arkamızda duruyor.”

KURULTAY TARİHİ İLAN EDİLMEZ NE OLACAK? ÖZEL YANITLADI

Bir gazetecinin “Bayramda bir kurultay tarihi ilan edilmezse bundan sonrası için ne olacak?” sorusu üzerine Özel, Siyasi Partiler Kanunu ve parti tüzüğünün verdiği tüm yetkileri kullanacaklarını söyledi. Özel, şu yanıtı verdi:

“Arkadaşlar onunla ilgili Siyasi Partiler Kanunu'nun, tüzüğün bize verdiği tüm yetkileri kullanacağız. İmza toplayacağız, parti meclisini olağanüstü toplantıya çağıracağız. Parti meclisinde karar kuvvetinde yapabileceğimiz ne varsa onu yapacağız. Toplumsal baskıyı arttıracağız ve eninde sonunda yani ne olacak? Cumhuriyet Halk Partisi'nin yönetimi, bir siyasi kapkaçla, "kaptı kaçtı" ile, "Ben aldım kaçtım bende oldu, vermem kimseye" diyerek elde tutulabilecek bir yer değil.”

Özel, kurultay sürecinin geciktirilemeyeceğini de belirterek, “Günü geldiğinde seçilmiş, ben 1303 oyla seçildim. Kurultay günü geldiğinde ben 3 gün geciktireyim desem millet bana da tahammül etmez. Olacak iş değil arkadaşlar. Yani Saray böyle söylüyor ben yöneteceğim... Yok öyle bir şey, Saray'ın işine geldiği gibi olmaz o işler” dedi.

"SOKAKTAYIZ MEYDANDAYIZ"

Özel, “Buradan mı yürüteceksiniz süreci ve bayramda burada mısınız?” sorusuna ise sürecin Meclis çatısı ve sahada yürütüleceği yanıtını verdi.

Özel, “Şöyle, buradan yürüteceğiz. Bayramda şimdi genel merkezi koruma refleksi başka bir şeydi, doğru bir şeydi. Bayramda burada odada durmak yerine, bayramda sahada oluruz. Bundan sonra biz, bir oda gerektiğinde, bir çatı gerektiğinde o çatı Yüce Meclis çatısıdır. Ama esas olarak sokaktayız, meydandayız, halkla birlikteyiz. Bundan sonra büyük bir iktidar yürüyüşünü hep birlikte sokaklarda 81 ilimizde yürütmeye devam edeceğiz” diye konuştu.

"CHP KAPANDI" DERKEN NE DEMEK İSTEDİ?

Bir gazetecinin “Saray'ın seçtiği kişi eğer partiyi yönetiyorsa parti kapanmıştır dediniz ya, burada ne demek istediniz, yeni bir parti mi?” sorusu üzerine Özel, siyasi partilerin üyeleri ve delegeleri tarafından yönetileceğini vurguladı. Özel, şu ifadeleri kullandı: