Doğanın en renkli misafirleri Karacabey Longozu'na kondu: Göç yolculuğunda mola verdiler

Göç yolculuğunu sürdüren arıkuşları, Bursa'daki Karacabey Longoz Ormanı'nda görüntülendi. Rengarenk tüyleri ve kendine özgü ötüşleriyle dikkat çeken bu renkli misafirler, bölgedeki kuş gözlemcilerinin ve doğa fotoğrafçılarının odağına girdi.

Rengarenk tüyleri ve kendine has ötüşleriyle bilinen arıkuşları, göç yolculukları sırasında Bursa'daki Karacabey Longoz Ormanı'nda görüntülendi.

Göç döneminde Karacabey'e uğrayan arıkuşları, Afrika kıtasından Avrupa'ya uzanan binlerce kilometrelik yolculuk yapıyor.

Zengin biyolojik çeşitliliğiyle öne çıkan Karacabey Longozu, her yıl göç döneminde arıkuşlarına ev sahipliği yapıyor.

Gün boyu havada uçuşan yumuşak kanatlı böceklerle beslenen arıkuşları, longoz ormanına ayrı bir canlılık katıyor.

Arıkuşları, parlak yeşil, turkuaz ve sarı tüyleriyle doğanın en dikkat çekici kuş türleri arasında yer alıyor.

Karacabey Longozu, her yıl onlarca kuş türüne konaklama alanı sağlayan önemli bir sulak alan ekosistemi olarak biliniyor.

Arıkuşları uçuş sırasında böceklerini havada yakalayarak besleniyor.

Doğanın en renkli misafirleri, bölgedeki kuş gözlemcilerinin ve doğa fotoğrafçılarının büyük ilgisini çekiyor.

Avrasya genelinde geniş bir göç güzergahı izleyen arıkuşları, Türkiye'yi geçiş noktası olarak kullanıyor.

Karacabey Longoz Ormanı, UNESCO tarafından da tanınan ender longoz ormanlarından biri olma özelliğini taşıyor.

Arıkuşları, tek eşli kuş türleri arasında yer alıyor ve üreme döneminde toprak setlere yuva kazıyor.

Longoz ormanındaki durgun su alanları ve yoğun bitki örtüsü, arıkuşlarının besin kaynağı olan böcek popülasyonunu destekliyor.

Bölgedeki fotoğrafçılar, arıkuşlarını en iyi sabah saatlerinde ve gün batımında görüntüleyebildiklerini belirtiyor. (AA)

