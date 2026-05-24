Son Dakika | Özgür Özel'in Meclis yürüyüşüne katılanlara soruşturma

CHP Genel Merkezi'ne düzenlenen polis baskını sırasında yaşanan olaylar ve CHP Lideri Özgür Özel'in TBMM'ye doğru başlattığı yürüyüşü ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yapılan açıklamada şunlara yer verildi:

“Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımızca 24.05.26 tarihinde CHP Genel Merkezinde başlayıp devam olaylara ilişkin olarak, izinsiz toplantı ve gösteri yürüyüşü yapanlardan taşkınlık çıkaranlar hakkında 2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Yasası’na muhalefet, kolluk güçlerine yönelik şiddet içeren eylemlerde bulunan kişiler hakkında TCK 265. maddesi kapsamında ‘görevli memura direnme’, parti binası yakınlarında yol üzerinde bulunan vatandaşların üzerine araba süren ve bir kişinin yaralanmasına sebebiyet veren, görüntüleri de sosyal medyaya yansıyan eylem nedeniyle TCK 86. maddesi kapsamında ‘kasten yaralama’ suçundan soruşturma başlatılmıştır.”

NE OLMUŞTU?

Mahkemenin "mutlak butlan" kararının ardından Genel Başkanlık görevine iade edilmeyi kabul eden eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, sabah saatlerinde Genel Merkez'in boşaltılması için tebligat gönderdi.

Tebligat üzerine Genel Başkan Özgür Özel liderliğinde çok sayıda partili ve yurttaş Genel Merkez'i terk etmeme kararı aldı.

Binayı boşaltmak isteyen polis ekipleri ile yurttaşlar arasında yaşanan gerginlikte çok sayıda kişi yaralandı.

Genel Merkez'de meydana gelen olaylar sonrasında CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yurttaşlarla birlikte TBMM'ye yürüyüş düzenledi.

Yüzlerce yurttaşın katıldığı yürüyüşe zaman zaman polis ekiplerince müdahale edildi.