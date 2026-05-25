Halk TV Türkiye Ziyafet başladı: Vatandaşa cezası 2 milyon 674 bin lira, martılara serbest

Van Gölü'nden tatlı sulara göç eden inci kefalleri akıntıya karşı yüzerken Erciş'teki Deliçay üzerinde martılar balıkları havada kaparak besleniyor.

Van Gölü'nün endemik türü inci kefali, her yıl üreme döneminde tatlı sulara göç ediyor.

Göç sırasında balıklar suyun akış yönünün tersine yüzerek ve zıplayarak ilerliyor.

İnci kefalinin zorlu yolculuğu bu yıl da devam ediyor.

Göçün en yoğun yaşandığı noktalardan biri Van'ın Erciş ilçesi.

Erciş'teki İnci Kefali Tabiat Parkı, göçün en iyi gözlemlendiği alanlardan olmayı sürdürüyor.

. Parkın içinden geçen Deliçay, inci kefallerinin ana göç güzergahını oluşturuyor.

Balıklar Deliçay'ın akıntısına karşı yüzerek yukarı doğru ilerlemeye çalışıyor.

Bu zorlu tırmanış sırasında binlerce inci kefali aynı anda hareket ediyor.

Göç boyunca balıklar kayalıklara ve çağlayanlara rağmen ilerlemeye devam ediyor. Aynı derede onlarca martı aynı anda avlanıyor. Birinin gagasındaki balığı çalmak için diğerleri kovalamaya geçiyor.

Deliçay üzerinde süzülen martılar da göçü yakından takip ediyor.

Bölgedeki martılar inci kefallerini havada avlayarak besleniyor. Deredeki taşlara konup kıpırdamadan bekleyen martılar balık su yüzeyine çıktığı anda harekete geçiyor.

İnci kefalleri akıntının tersine yüzerken kaya ve bent gibi engelleri zıplayarak aşmak zorunda. Su yüzeyinden havaya kalktıkları o saniye, martılar için en kolay avlanma anı.

Göç dönemi boyunca Deliçay çevresi yaşam döngüsüne şahitlik yapıyor.

İnci kefali Van Gölü'nün alkalin sularına uyum sağlamış nadir bir tür.

Üreme için tatlı suya geçmek zorunda olan balıklar, yumurtalarını derelere bırakıyor.

Yumurtlama işlemi tamamlandıktan sonra inci kefalleri tekrar Van Gölü'ne dönüyor.

Bu döngüsel göç her yıl bahar ve yaz aylarında tekrarlanıyor.

Gündüz martı tehdidi yüzünden göç yoğunluğu düşen inci kefalleri, karanlık çökünce daha güvende hissedip göçü hızlandırıyor.

15 Nisan-15 Temmuz arası inci kefalinin avlanması tamamen yasak. 2025 sezonunda 126 kaçak avcıya toplam 2 milyon 674 bin lira ceza kesildi, 7 bin 100 metre ağ ve 10 şişme bota el konuldu

Van Gölü İnci Kefali 10 Nisan 2025'te coğrafi işaretli ürün olarak tescillendi. Bu koruma yalnızca balıkçılar için değil, inci kefaline bağımlı yaşayan martılardan tilkilere kadar tüm ekosistem için bir güvence oldu. (AA)

