Kılıçdaroğlu'nun koltuğa oturacağı tarih belli oldu

Cumhuriyet Halk Partisi’ni (CHP) Genel Merkezi’ni abluka altına alan emniyet güçleri içeriye girdi. Genel merkez binasının önündeki yüzlerce polis demir makası ile kapıyı kesip binaya giriş yaptı.

ÖZGÜR ÖZEL TBMM'YE DOĞRU YÜRÜYÜŞE GEÇTİ

Genel merkezden çıkmak istemeyen partililere, biber gazı ve plastik mermiyle müdahale edildi. Katlara tek tek müdahale eden polis ekipleri, direnenleri zorla dışarı çıkardı.

Genel merkezden ayrılan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne (TBMM) doğru yürüyüşe geçti. Özel’in yürüyüşe çıkmasıyla sokaklara inen binlerce yurttaş ona katıldı.

GENEL MERKEZE GELECEĞİ TARİH BELLİ OLDU

Mutlak butlan kararıyla genel başkanlığa geri dönen Kemal Kılıçdaroğlu’nun da genel merkeze geliş tarihi belli oldu. Kılıçdaroğlu’nun, 25 Mayıs Pazartesi günü genel merkeze gelmesi bekleniyor.

BUGÜN GİDECEĞİ İDDİASINI DANIŞMANI YALANLADI

Barış Yarkadaş, Kemal Kılıçdaroğlu’nun bugün 17.30’da genel merkeze gideceğini söylese de bu iddia basın danışmanı Atakan Sönmez tarafından yalanlandı. Sönmez bugün için herhangi bir planlama olmadığını dile getirdi.

KILIÇDAROĞLU’NUN EKİBİ GENEL MERKEZDE ÇİKOLATA DAĞITTI

Öte yandan Kemal Kılıçdaroğlu’nun ekibi polis ekipleri genel merkezi boşaltır boşaltmaz içeri girdi. Özel kalem odasına oturan Kılıçdaroğlu’nun ekibi gelenlere çikolata dağıttı.