Kılıçdaroğlu yönetiminin çıkardığı çalışanlardan ilk açıklama

Kılıçdaroğlu yönetiminin mutlak butlan kararıyla göreve gelmesiyle işten çıkarmaların başlayacağı konuşulmuştu. CHP Genel Merkezi'nde çalışan 24 kişi işten çıkarıldı. İlk açıklama işten çıkarılan Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi çalışanından geldi.

CHP'ye "mutlak butlan" kararının ardından CHP Genel Merkezi'nde tahliye krizi sürerken Kemal Kılıçdaroğlu’nun işten çıkarma yapacağı konuşulmuştu. Genel merkez kadrolarında tasfiye sürecinin başladığı ortaya çıktı.

Teknik ofisten üye kabul birimine kadar pek çok departmanda görev yapan 24 personelin işine son verilirken, işten çıkarılanlardan ilk açıklama geldi.

T24'ten Ceren Bayar'ın haberine göre; CHP Genel Merkezi’nde farklı birimlerde görevli 24 çalışanın işine son verildiği öğrenildi. Kılıçdaroğlu’nun yönetimi devralmasının hemen ardından genel merkez binasındaki ofis girişlerinde bulunan isim tabelaları indirilmişti.

Genel merkeze yakın kaynaklar, bu hamlenin bir başlangıç olduğunu ve işine son verilen çalışan sayısının Kurban Bayramı tatilinin ardından daha da artabileceğine dair değerlendirmelerde bulundu.

Yolların ayrıldığı isimler arasında yer alan Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi Medya ve İletişim birimi çalışanı Çimen Çetin, yaşanan sürece sosyal medya üzerinden tepki gösterdi. İşten çıkarıldığını doğrulayan Çetin, süreci şu sözlerle anlattı:

"Evet, o isimlerden biri de benim. Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi Medya ve İletişim birimindeki görevime yeni yönetimin talimatının ardından gelen tek bir telefon ile son verildi… Hadi size iyi bayramlar 'yeni yönetim'…"

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
