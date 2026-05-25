Partiler 2 yıldır bayramlaşmıyordu: Kılıçdaroğlu AKP'ye bayram ziyaretine gidecek

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından üç bayramdır bayramlaşmayan AKP ve CHP, mutlak butlan kararının ardından bayramlaşmaya karar verdi. AKP Kemal Kılıçdaroğlu yönetimi ile bayramlaşacak. İki parti son olarak haziran 2024'teki Kurban Bayramı'nda bir araya gelmişti.

KILIÇDAROĞLU AKP'Yİ ZİYARET EDECEK

Anadolu Ajansı'nda yer alan programa göre, 28 mayıs günü Kemal Kılıçdaroğlu yönetiminin heyeti AKP'yi ziyaret edecek. AKP heyetini, Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman başkanlığında Kırşehir Milletvekili Necmettin Erkan, Sivas Milletvekili Rukiye Toy ve Gençlik Kolları MYK Üyesi Abdullah Uçan karşılayacak.

HEYETLER KARŞILIKLI ZİYARET GERÇEKLEŞTİRECEK

Aynı gün AKP Adıyaman Milletvekili Resul Kurt başkanlığında, Kadın Kolları MKYK Üyesi Fatma İlkcan Aksu ve Gençlik Kolları MKYK Üyesi Yunus Emre Şahin'den oluşan heyet, Kılıçdaroğlu yönetimini ziyaret edecek.

İMAMOĞLU TUTUKLANDIĞINDAN BERİ BAYRAMLAŞMIYORLARDI

CHP, Cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 19 Mart 2025'te gözaltına alınıp dört gün sonra tutuklanmasının ardından gelen Ramazan Bayramı'nda AKP ile bayramlaşmayacağını açıklamıştı. İki parti arasındaki son bayramlaşma, Haziran 2024'teki Kurban Bayramı'nda gerçekleşmişti. Bu ziyaretle birlikte üç bayramlık ara sona erecek.