İktidar medyası Kılıçdaroğlu ile konuşup Özel'i manşetten hedef aldı! Dokunulmazlıkları kaldıracaklarmış

CHP’de tartışmalı mutlak butlan kararının ardından başlayan kriz sürerken, AKP iktidarına yakınlığıyla bilinen TGRT Haber’in Ankara Temsilcisi Fatih Atik’in Kemal Kılıçdaroğlu ile yaptığı görüşme yeni bir tartışma başlattı. Mahkeme kararı açıklanmadan butlan kararının çıkacağını duyuran Atik, bu kez Kılıçdaroğlu cephesinin Özgür Özel’e yönelik disiplin süreci, grup başkanlığı ve dokunulmazlık dosyaları konusunda adım atabileceğini öne sürdü.

Tartışmalı mutlak butlan kararının ardından gerilim sürüyor. Kararla birlikte CHP Lideri Özgür Özel’in yönetiminin düştüğü ve Kemal Kılıçdaroğlu’nun yeniden göreve döndüğü iddia edildi. Özgür Özel ise kararı kabul etmedi.

Bu süreçte CHP Genel Merkezi’ne, Kılıçdaroğlu’nun talebi üzerine polis girdi. Genel Merkez’de yaşananlar parti içinde ve kamuoyunda büyük tepki topladı.

Kılıçdaroğlu ise kararın ardından ilk açıklamasını, AKP iktidarına yakınlığıyla bilinen TGRT Haber’in Ankara Temsilcisi Fatih Atik’e yaptı. Atik’in, mahkeme kararı henüz açıklanmadan butlan kararının çıkacağını da duyurmuştu.

BÜLEN KUŞOĞLU KILIÇDAROĞLU'NUN YANINDA

Fatih Atik, Kemal Kılıçdaroğlu’nu evinde ziyaret ettiğini ve Kılıçdaroğlu’nun sürece hazır göründüğünü aktardı. Atik, evde Bülent Kuşoğlu’nun da bulunduğunu belirtti ve Kuşoğlu’nun yeni dönemde mali işlerden sorumlu olabileceğini öne sürdü.

KILIÇDAROĞLU: ARINACAĞIZ VE KAZANACAĞIZ

Kılıçdaroğlu, CHP Genel Merkezi’nde yaşananlara ilişkin şu açıklamayı yaptı:

“CHP tarihinde ilk defa yaşanıyor, vekiller içeri alınmıyor. Bu, niyetin ne olduğunu gösteriyor. Partiye niye zarar veriyorsunuz? Masaları, sandalyeleri, her şeyi kırmışlar. Bunlar CHP’ye yakışan şeyler değil. Cumartesi günü Genel Merkez’de olacağım ve partililere sesleneceğim. CHP bütün bu zorlukları aşacak güce ve tarihsel birikime sahip. Partinin örgütleri bu ülkenin vatansever insanlarından oluşur. Kavga eden, ayrışmadan yana olanların bu çatı altında yeri yok. İktidar yürüyüşümüz başladı. Arınacağız ve kazanacağız”

ÖZGÜR ÖZEL'E DOKUNULMAZ TEHDİDİ

Atik’in aktardığına göre Kılıçdaroğlu cephesi, partide disiplin sürecini işletmeye hazırlanıyor. Bu kapsamda önce bir komisyon kurulacağı, hakkında iddia bulunan kişilerle ilgili rapor hazırlanacağı öne sürüldü.

Fatih Atik, tutuklu belediye başkanlarına ilişkin iddianamelerin de hukukçular tarafından inceleneceği belirtildi. Özgür Özel’in Grup Başkanı seçildiği toplantıda “Beni ve arkadaşlarımı ihraç bile edebilirler” dediği iddiası da hatırlatıldı.

Atik, Özgür Özel'in grup başkanlığı sıfatının da düşeceğini söylerken bir de milletvekilliği dokunulmazlığının da kalkabileceğini yazdı.

Atik şunları sarf etti: