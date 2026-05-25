Mutlak butlan sonrası ilk kez: Özgür Özel'den İzmir'de miting kararı

CHP kurultayı davasında verilen "mutlak butlan" kararıyla birlikte Genel Merkez'e düzenlenen polis baskınının ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel, mitingleri sürdüreceğini açıkladı.

Salı günü İzmir Cumhuriyet Meydanı'nda miting düzenleyeceklerini duyuran Özel, mutlak butlana karşı yurttaşların da kenetlendiğini ifade etti.

MUTLAK BUTLAN SONRASI İLK MİTİNG İZMİR'DE

"Ben insanların bu işi ne kadar sahiplendiğini görüyorum, göstermek istiyorum." diyen Özel, "Oradan Manisa’ya geçeceğim ve bir karşılama olacak. Oradan başlayıp devam edeceğiz." şeklinde konuştu.

CHP İzmir İl Başkanı Çağatay Güç de Özgür Özel'i salı günü İzmir'de karşılayacaklarını belirterek mitingin saat 12.00'de gerçekleştirileceğini açıkladı.

İl binasında açıklamalarda bulunan Güç, şunları söyledi: