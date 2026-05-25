Mutlak butlan sonrası ilk kez: Özgür Özel'den İzmir'de miting kararı
CHP'ye yönelik tartışmalı "mutlak butlan" kararının ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yarın İzmir'de miting düzenleyeceklerini açıkladı.
Halk TV sizin sesiniz! Tıklayın güvenilir kaynağınıza ekleyin
CHP kurultayı davasında verilen "mutlak butlan" kararıyla birlikte Genel Merkez'e düzenlenen polis baskınının ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel, mitingleri sürdüreceğini açıkladı.
Salı günü İzmir Cumhuriyet Meydanı'nda miting düzenleyeceklerini duyuran Özel, mutlak butlana karşı yurttaşların da kenetlendiğini ifade etti.
MUTLAK BUTLAN SONRASI İLK MİTİNG İZMİR'DE
"Ben insanların bu işi ne kadar sahiplendiğini görüyorum, göstermek istiyorum." diyen Özel, "Oradan Manisa’ya geçeceğim ve bir karşılama olacak. Oradan başlayıp devam edeceğiz." şeklinde konuştu.
CHP İzmir İl Başkanı Çağatay Güç de Özgür Özel'i salı günü İzmir'de karşılayacaklarını belirterek mitingin saat 12.00'de gerçekleştirileceğini açıkladı.
İl binasında açıklamalarda bulunan Güç, şunları söyledi:
"Biz kendisini Cumhuriyet Meydanı’nda karşılayacağız. Genel merkezimize yapılan saldırı sonrası ilk miting olacak. Buradan da Genel Başkanımız Manisa'ya geçerek bir miting hâlinde konuşma yapacak. Bizler her zaman Genel Başkanımız Özgür Özel’in arkasında durmaya, onunla birlikte mücadele etmeye, onunla birlikte yol yürümeye sonuna kadar devam edeceğiz. Yarın İzmir’deki tüm vatandaşlarımızı Cumhuriyet Meydanı’na bekliyoruz. Saat 12.00’de Cumhuriyet Meydanı’nda Sayın Özgür Özel’i hep birlikte İzmirimizde ağırlayacağız."
Kaynak: Halk TV Haber Merkezi