Son Dakika | Ali Babacan Kılıçdaroğlu'na tebrik telefonu açtı mı? İddiaya çok net yanıt geldi

DEVA Partisi kaynakları genel başkanları Ali Babacan’ın Kemal Kılıçdaroğlu’nu arayıp tebrik ettiği yönündeki iddiaların doğru olmadığını bildirdi.

CHP’nin 38. Olağan Kurultayı’na ilişkin tartışmalı mutlak butlan kararının ardından ortaya atılan bir iddia DEVA Partisi kaynaklarınca yalanlandı.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan’ın Kemal Kılıçdaroğlu’nu telefonla aradığı ve “hayırlı olsun” dediği öne sürüldü.

Halk TV'ye konuşan DEVA Partisi kaynakları ise bu iddianın gerçeği yansıtmadığını kesin dille belirtti.

KILIÇDAROĞLU BUTLAN KARARINI KABUL ETTİ

Kemal Kılıçdaorğlu, tartışmalı mutlak butlan kararını kabul etmesi ile eleştirildi. Kılıçdaroğlu, CHP Lideri Özgür Özel ve yönetiminin CHP Genel Merkezi binasından çıkartılması için de Ankara Valiliği'ne talep yazısı gönderdi. Bu yazının ardından polis, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucu partisi CHP'nin genel merkez binasına girdi ve içerideki CHP'lileri zorla çıkartıldı.