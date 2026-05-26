Özgür Özel'den Kılıçdaroğlu'na bayram hamlesi! O da halk buluşması düzenleyecek

CHP’de tartışmalı mutlak butlan kararının ardından Kurban Bayramı programı da siyasi gündemin parçası oldu. CHP Lideri Özgür Özel, 30 Mayıs Cumartesi günü Ankara’da vatandaşlarla bayramlaşacak.

Özel’in programı, Kemal Kılıçdaroğlu’nun aynı gün CHP Genel Merkezi’ne gitme planıyla aynı güne denk geldi.

Böylece CHP’de aynı gün iki ayrı bayramlaşma programı oluştu.

Kılıçdaroğlu’nun Genel Merkez’de yapacağı programın karşısında, CHP Lideri Özgür Özel’in Ankara İl Başkanlığı önünde halk buluşması düzenlemesi dikkat çekti.

ÖZEL HALK İLE BULUŞACAK

Bayramı Manisa’da ailesi ve partililerle geçirecek olan Özgür Özel’in, Kurban Bayramı’nın dördüncü günü Ankara’ya gelerek CHP Ankara İl Başkanlığı önünde vatandaşlarla bir araya geleceği öğrenildi.

Özel’in burada otobüs üstünden yurttaşlara seslenmesi bekleniyor. Özel, dün TBMM’den ayrılırken partililerle bayramlaşma programının Meclis’te yapılmayacağını söylemiş ve “Halkla birlikte büyük bir bayramlaşma yapacağız” demişti.

KILIÇDAROĞLU DA GENEL MERKEZ DE HALK BULUŞMASI YAPACAK

Kemal Kılıçdaroğlu’nun da 30 Mayıs’ta CHP Genel Merkezi’ne gitmesi bekleniyor.

Kılıçdaroğlu’nun daha önce Kurban Bayramı’nın ikinci günü olan 28 Mayıs’ta Genel Merkez’e gitmesi gündeme gelmişti. Ancak program değişti ve ziyaret 30 Mayıs’a alındı. Kılıçdaroğlu'nun halk buluşması düzenleyeceği öğrenilmişti.