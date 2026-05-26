Son Dakika | DEM Parti Kemal Kılıçdaroğlu ile bayramlaşmayacak

DEM Parti, Tartışmalı mutlak kararını kabul eden Kemal Kılıçdaroğlu ile bayramlaşmayacak. Böylece Kılıçdaroğlu ile bayramlaşmama kararı alan parti sayısı dört oldu.

DEM Parti, butlan kararının ardından CHP Lideri Özgür Özel'e desteğini açıkladı. Özgür Özel'e TBMM'deki makam odasındaki ilk ziyareti de DEM Parti yaptı.

Özel'e açık desteğini bildiren DEM Parti'nin Kılıçdaroğlu'na ilişkin bayram tavrı merak konusuydu.

BEŞ PARTİ OLDU, KILIÇDAROĞLU AKP İLE BAYRAMLAŞACAK

İYİ Parti, Zafer Partisi, Türkiye İşçi Partisi (TİP) ve Emek Partisi (EMEP) de bu kararı almıştı. Böylece, Kemal Kılıçdaroğlu ile bayramlaşmama kararı alan parti sayısı dört oldu.

Öte yandan iktidar Kılıçdaroğlu ile bayramlaşacak. AKP ve MHP kurmaylarının Kılıçdaroğlu'nun ekibi ile Kurban Bayramı'nda görüşeceği öğrenildi.