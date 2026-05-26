Bu kahve, uzmanları birbirine düşürdü!

Siyah kahvenin antioksidan gücü, yumurta sarısının zengin proteiniyle birleşiyor; kulağa harika bir kahvaltı gibi geliyor, değil mi? Ancak işin içine yoğunlaştırılmış süt ve çiğ yumurta girdiğinde senaryo tamamen değişiyor. Son günlerde sosyal medyada yeniden viral olan geleneksel "yumurtalı kahve", uzmanları alarm durumuna geçirdi. Kadınlar ve erkekler için günlük şeker sınırını tek bir fincanla altüst eden bu ipeksi içecek hakkında bilmeniz gereken çok önemli sağlık uyarıları var. Kimler bu bardaktan kesinlikle uzak durmalı? İşte lezzet ile sağlık arasındaki o ince çizgi...

LÜKS BİR SABAH ÖDÜLÜ MÜ, GÜNLÜK BİR RUTİN Mİ? YUMURTALI KAHVENİN SAĞLIK KARNESİ

İlk bakışta kahveye yumurta ekleme fikri alışılmadık gelebilir. Bununla birlikte, bu içeceğin uzun bir geleneği ve dünyanın dört bir yanında hayranları var ve diyetisyenler bunun sağlıklı olup olmadığını açıklıyor.

Yumurta sarısı ve şeker veya yoğunlaştırılmış sütün birleşimi, koyu siyah kahvenin üzerine dökülen zengin, köpüklü bir krema oluşturarak acı içeceğe tatlı bir tezat yaratır. Vietnam'da bu içecek cà phê trứng olarak bilinirken İskandinav ülkelerinde kahvenin acılığını azaltmak ve içeceği daha yumuşak ve kremamsı hale getirmek için yumurtalı kahve yapılır.

Bu kahve, kadifemsi dokusuyla ilk yudumda damağı fetheden ve onlarca yıldır yerel halk arasında popüler olan bir içecek olup son zamanlarda sosyal medyada da viral hale geldi.

YUMURTALI KAHVE NEDİR?

Yumurtalı kahve, sert siyah kahve ve şeker veya yoğunlaştırılmış sütle çırpılmış yumurta sarısının karışımıdır . Bu hazırlama yöntemi kahveye tamamen yeni bir boyut kazandırır; belirgin acılık, tatlı ve ipeksi bir köpükle yumuşatılır, böylece lezzetlerin zıtlığı en belirgin özelliği haline gelir.

Yumurta ile yapılan kahvenin en ünlü çeşitleri şunlardır:

Vietnamca versiyonu ( cà phê trứn ): Yumurta sarıları şeker ve yoğunlaştırılmış sütle çırpılarak zengin, köpüklü bir krema elde edildikten sonra sert siyah kahvenin üzerine dökülür.

Malzemeler

1 yumurta

3 kahve kaşığı Vietnam kahvesi

2 çay kaşığı şekerle yoğunlaştırılmış süt

Kaynamış su

Biraz tarçın

Yapılışı

Küçük bir fincan filtre Vietnam kahvesi hazırlayın

Bir yumurta kırın ve beyazları ayırın

Yumurta sarısı ve şekerle yoğunlaştırılmış sütü küçük, derin bir kabın içine koyun ve sert, kabarık bir karışım elde edene kadar kuvvetlice çırpın

Kahve fincanınıza demlenmiş kahvenizi dökün, sonra kahvenin üzerine bir çorba kaşığı kabarık yumurta karışımını ekleyin

Biraz tarçın serpin

Yumurtalı kahveniz hazır

İskandinav versiyonu:

Yumurtalı kahve malzemeleri

adet yumurta

2 yemek kaşığı kahve (Herhangi bir kahve olabilir)

1 su bardağı sıcak su

1 su bardağı soğuk su

Yumurtalı kahve yapılışı

Öncelikle bir bardak sıcak suyu tencereye alıp bekletin. Ardından kahveyi bir kaseye alın ve üzerine yumurtayı kırın ve karıştırın. Ardından karışımı ocağın üzerindeki tencereye ilave edin. Kahveyi bu tencerede yaklaşık 5 dakika kaynatın. O sırada kahvenin taşmamasına özen gösterin. Daha sonra kaynayan kahvenin üzerine soğuk suyu dökün. En son olarak kahvenizi süzgeç yardımıyla süzerek bardaklara servis edin.

İtalyan versiyonunda da benzer bir prensip geçerlidir ; espresso zabaglione olarak bilinen bu yöntemde yumurta sarıları şekerle açık ve köpüklü bir kıvam alana kadar çırpılır, ardından üzerine sıcak espresso eklenir ve yoğun bir lezzete sahip sıcak, kremalı bir içecek elde edilir.

KAHVENİN YENİDEN MODA OLMASI!

Sosyal ağlar zaman zaman bu eski tarifi yeniden gündeme getiriyor. TikTok ve Instagram Reels'te, espressonun köpüklü yumurta sarısı ve şekerle birleştirildiği, baharat veya süt köpüğü gibi eklemeler yapılan versiyonları milyonlarca kez izleniyor.

Sosyal medya kullanıcılarının birçoğuna göre bu sadece kahve değil, bir fincan içinde yaşanan sabah macerası.

Uzmanlar ise yumurtalı kahvenin günlük bir içecek olarak değil, sabah rutinine lüks bir ek olarak düşünülmesi gerektiğini tavsiye ediyor.

YUMURTA İLE KAHVE NASIL YAPILIR?

Sosyal ağlarda, bu içeceğin kremamsı dokusunu vurgulayan basit bir prensibe göre hazırlanması en sık rastlanan yöntemdir:

Öncelikle, yumurta sarılarını bir kaşık yoğunlaştırılmış süt veya şekerle açık renkli, köpüklü ve kabarık bir kıvam alana kadar çırpın.

Bu arada, sert bir kahve veya espresso hazırlayın.

Ardından elde edilen kremalı karışımı dikkatlice kahveye ekleyin veya çırpılmış yumurta sarılarının üzerine kahveyi dökün; bu şekilde katmanlı bir içecek elde edersiniz.

YUMURTALI KAHVE SAĞLIKLI MIDIR?

Siyah kahve doğal olarak magnezyum , B2 vitamini ve polifenoller gibi faydalı besinler içerir . Kahvenin sağlık üzerindeki etkisine dair çok sayıda çalışma yapılmış ve kahvenin tip 2 diyabet riskini azalttığı ancak kahvenin hazırlanma şeklinin de faydalı veya zararlı olma derecesini büyük ölçüde etkilediği gösterilmiş.

Ancak, yumurta sarısı ve şeker ilavesi besin profilini önemli ölçüde değiştirir. Örneğin:

Bir yemek kaşığı şeker, yani yaklaşık 12 gram (g), yaklaşık 48 kalori içerir.

Bir yemek kaşığı (yaklaşık 19,5 g) tatlandırılmış yoğunlaştırılmış süt yaklaşık 62 kalori ve 10 g şeker içerir.

Uzmanlar, kahveye bir yemek kaşığı şeker eklemenin yaklaşık 12 gram ilave şeker anlamına geldiğini, bunun da kadınlar için günlük önerilen miktarın neredeyse yarısına ve erkekler için günlük önerilen miktarın üçte birine denk geldiğini belirtiyor.

Bu nedenle, yumurtalı kahvenin ani bir enerji artışına katkıda bulunabileceğini ve sık tüketildiğinde şu riskleri artırabileceğini ekliyor:

insülin direnci

prediyabet

ve diyabet

Yumurta ile yapılan kahve iyi bir protein kaynağı mıdır?

Yumurtalar, protein ve kolin , D vitamini ve B12 vitamini gibi önemli besin maddeleri açısından iyi bir kaynak olarak kabul edilir.

Bir yumurta sarısı yaklaşık üç gram protein sağlar; bu da bu içeceğin günlük toplam protein alımına katkıda bulunabileceği, ancak önemli bir protein öğünü olarak sınıflandırılacak kadar yüksek olmadığı anlamına gelir, diye belirtiyor uzmanlar.

Kahve ve yumurta kahvaltının vazgeçilmezleri olsa da, yumurtalı kahve , protein açısından zengin bir kahvaltının yerini tam olarak tutamaz.

Diyetisyenler, bunun yerine kahvaltınıza az yağlı yoğurt, az yağlı taze peynir, hindi pastırması veya sosis, yumurta akı, kuruyemiş ve tohum gibi diğer protein kaynaklarını dahil etmeniz gerektiğini söylüyor.

YUMURTALI KAHVE İÇMEK GÜVENLİ Mİ?

Yumurta ile kahve içmek, çiğ veya az pişmiş yumurta kullanımı nedeniyle belirli bir sağlık riski taşır. Yumurtalar, hem yumurtanın dışından hem de içinden bulaşabilen ve gıda zehirlenmesine neden olabilen salmonella bakterisi içerebilir.

- Yumurta sarısı sıcak kahveyle karıştırılsa da bu sıcaklık genellikle yumurtanın tüketim için tamamen güvenli kabul edilmesi için yeterli değildir, diye belirtiyor uzmanlar.

Riski azaltmak için, potansiyel olarak zararlı bakterileri ortadan kaldırmak amacıyla ısıl işlemden geçirilmiş pastörize yumurtaların kullanılması önerilir.

YUMURTA İLE KAHVE İÇMEMESİ GEREKENLER KİMLERDİR?

Yumurtalı kahve herkes için önerilmez. Çiğ veya az pişmiş yumurta içermesi nedeniyle, özellikle şu kişilerden kaçınmalıdır:

Bağışıklık sistemi zayıflamış kişiler

Hamile kadınlar

65 yaş üstü

Ve beş yaşın altındaki çocuklar

Ayrıca kolesterol ve ilave şeker alımına dikkat eden kişilerin de dikkatli olmaları öneriliyor.

İnsanı büyüleyen bir lezzet elbette ama her gün için değil...

Çekici tadına ve hızla yayılan popülaritesine rağmen, bu içecek günlük rutinin bir parçası olmaktan ziyade nadir durumlar için tercih edilen bir içecek olmalı...