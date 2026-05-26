Erdoğan işareti 40 gün önce vermiş! CHP'nin neye dönüşeceğini tarif etmiş

CHP'ye tartışmalı mutlak butlan kararı verilmeden önce Cumhurbaşkanı ve AKP Lideri Erdoğan'ın 40 gün önceki mesajı gündeme geldi.

Erdoğan'ın Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'arınma' tavsiyesini CHP Lideri Özgür Özel'e 'hatırlattığı' görüldü.

Erdoğan'ın, "Türk demokrasisinin inşallah önümüzdeki dönemde hak ettiği olgunlukta, kalitede ve vizyonda bir ana muhalefete kavuşacağına inanıyoruz." sözleri de dikkat çekti.

Erdoğan'ın butlan kararından 40 gün önce söylediği, "Türk demokrasi hak ettiği ana muhalefete kavuşacak" derken ne demek istediği de tartışma konusu oldu.

Sosyal medyada Erdoğan'ın bu açıklaması, "Butlan için önceden mesaj mı verildi" yorumlarına neden oldu.

İŞTE ERDOĞAN'IN O PAYLAŞIMI

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan'ın 13 Nisan 2025'teki paylaşımı şöyle:

"CHP Genel Başkanı, gerçekten millete ve kadınlara bir faydası dokunsun istiyorsa bakanlık isimleriyle uğraşmaktan vazgeçsin.

Bunun yerine partisini bir kanser hücresi misali saran yolsuzluk, rüşvet, irtikâp, taciz skandallarıyla meşgul olsun.

İlla bir yapı kurmak istiyorsa, tabii yeterli kadro bulabilirse acilen partisi bünyesinde “yolsuzluklardan arınma başkanlığı” kursun.

Böylece hem selefi Kılıçdaroğlu’nun arınma tavsiyesine uymuş hem de vatandaşa bir hizmet etmiş olur.

Ama ne yazık ki bu ülkenin ana muhalefet partisi çıkar amaçlı kurulan suç örgütlerinin güdümünden bir türlü çıkamıyor, bir türlü kurtulamıyor.

Doğrusunu söylemek gerekirse “Gazi Mustafa Kemal’in kurduğu partiyiz” diye övünen CHP’nin, mevcut yönetim altında düşürüldüğü bu perperişan hallerden biz ülkemiz siyaseti adına üzüntü duyuyoruz.

Türk demokrasisinin inşallah önümüzdeki dönemde hak ettiği olgunlukta, kalitede ve vizyonda bir ana muhalefete kavuşacağına inanıyoruz."