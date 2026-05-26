Severek ayrıldı kalbini bıraktı: Artık Türkiye'de yokum
2023'ten beri Türkiye'deydi. Vodafone Sultanlar Ligi'ndeydi. Artık gitti. "Yine de bir gün buraya geri dönmeyi umuyorum çünkü burada yaşamayı gerçekten sevdim ve İstanbul'u seviyorum" dedi.
Brezilyalı voleybolcu Julia Bergman, Türkiye defterini kapattı. 2003'te THY'ye transfer olarak gelmişti. 3 yıl sonunda kalbini bıraktı da gitti.
25 yaşındaki ve 1.92 boyundaki smaçör, ayrılık sonrası konuştu. Türkiye'yi ne kadar sevdiğini anlattı, kalbini bırakıp da gittiğini açıkladı.
Julia Bergmann, Sahalı Paylaş YouTube kanalında yayınlanan röportajında her şeyi açık açık anlattı. İşte o röportajdan öne çıkan bölümler:
"Artık Türkiye'de yokum. Türkiye Ligi'nde olmayacağım. İtalya Ligi'ne gideceğim. Bence bu çok büyük bir değişiklik ama yeni bir şey denemeye hazırım."
"Yine de bir gün buraya geri dönmeyi umuyorum. Çünkü burada yaşamayı gerçekten sevdim ve İstanbul'u da seviyorum."
"Brezilya ile Türkiye arasında benzerlikler var. Salonları doldurup takımlarını desteklemek için sahip oldukları o tutku."
"Geçen yıl burada İstanbul'da VNL oynadığımız zamanı hatırlıyorum, salon o kadar kalabalıktı ki. 'Vay canına' dedim. Evimdeymişim gibi değildi ama aynı atmosferi hissettim. Biz aynıyız. Çok tutkuluyuz. Bu harika."