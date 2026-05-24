Orta sınıf Sedan otomobillerde en ucuz 10 model

Çok değil on sene öncesine kadar otomobil deyince akla ilk, sedan gövde tipli orta sınıf araçlar gelirdi. 2000’li yıllarla beraber SUV tarzının yükselişi sedanları tahtından indirmesine karşın, bu sınıfın hâlâ ciddi bir alıcı kitlesi bulunuyor. Ülkemizde yılın ilk dört ayında satılan araçların yüzde 20’si sedan ve bunların ezici çoğunluğunu da C olarak adlandırılan orta sınıftakiler oluşturuyor. Ancak model yelpazesinde yaprak dökümü devam ediyor. Son olarak bir dönem yerli olarak da üretilen Honda Civic pazardan çekilirken, Volkswagen, Peugeot, Opel gibi markaların bu sınıfta hiç temsilcisi kalmadı. Sayıları sınırlı orta sınıf sedanların, hepsi otomatik vitesli en ucuz on modeli güncel olarak şöyle:

10- AUDI A3 SEDAN

Hatchback ve steyşın versiyonları da bulunan A3 serisinin sedanı 4,5 metre uzunluğunda. 1,5 litre hacimli yarı hibrit motor taşıyan model 148 beygir güç sunuyor. Aracın aslında net fiyatı 1.524.770 TL. Fakat ÖTV, KDV, MTV ve trafik tescil derken 3.490.584 TL karşılığında alınabiliyor.

9- MG 7

Çinlilerin elinde yeniden doğan MG markasının sedan modeli 7’nin ülkemize getirilmesinin üzerinden bir yıl geçti. 170 beygir gücündeki 1,5 litrelik benzinli motora sahip aracın ortalama yakıt tüketimi 7 litre olarak açıklanıyor. İki donanım seviyesi olan aracın fiyatı 3.300.000 TL’den başlarken, 2025 model yılı 450 bin TL daha ucuza satılıyor.

8- FORD FOCUS

2022’de Mondeo, 2023’te Fiesta’nın üretimine son veren Ford, Avrupa’daki Focus üretimini de Kasım 2025’te tamamen durdurdu. Marka klasik hatchback ve sedan modeller yerine SUV ve elektrikli modellere yönelirken, 27 yıl üretimde kalan Focus ülkemiz ikinci el pazarında halen rağbet görüyor. Bayilerde 2025 model yılıyla bulunabilen 115 beygirlik dizel modelin fiyatıysa 2.720.500 TL.

7- SKODA OCTAVIA

Son yıllarda elektrikli araç ürün gamını oldukça genişleten marka için Octavia, Türkiye ve Avrupa pazarında lokomotif olmayı sürdürüyor. 150 beygirlik yarı hibrit motorla üretilen modelin fiyatı 2.525.000 TL’den başlıyor.

6- BYD SEAL

4,8 metrelik uzunluğuyla D sınıfına da göz kırpan Seal, elektrikli araç pazarında küresel liderliğe oynayan BYD’nin sedan temsilcisi. 2025’te ülkemizde büyük bir satış başarısına ulaşan BYD, bu yıl vites küçülterek vitrindeki model sayısını azalttı. 218 beygir gücündeki Seal, karma sürüşte 520 km menzil vadediyor. Kampanyalı fiyatıysa 2.429.000 TL.

5- HYUNDAI IONIQ 6

Aerodinamik tasarımıyla öne çıkan Ioniq 6, markanın elektrikli araçlara dönüşümünde önemli bir aşamayı ifade ediyordu. Ortalama sürüşte 519 km’ye varan menzil sunan araç 2.374.000 TL’den satılıyor.

4- RENAULT MEGANE

Listenin ilk dört sırasında yerli üretim modeller yer alıyor. Megane Sedan’ın 1,3 litre hacimli 140 beygirlik benzinli ve 1,5 litre hacimli 115 beygirlik dizel iki motor seçeneği bulunuyor. Otomatik vitesli olarak benzinlisi 2.160.000 TL’den satılırken, dizel versiyon 2.699.000 TL’lik etiket taşıyor.

3- TOYOTA COROLLA

Tüm zamanların en çok satan modellerinden yerli üretim Corolla’nın benzinli ve tam hibrit iki versiyonu mevcut. 1,5 litre hacimli motorla banttan inen benzinlisinin fiyatı 1.892.000 TL iken, ortalamada 4,5 litre yakıt tüketimiyle öne çıkan hibrit versiyonu 1 milyon TL daha pahalı.

2- TOGG T10F

Geçen sonbaharda yollara çıkan Togg’un elektrikli sedan modelinin standart menzilli bir, uzatılmış menzilli iki ve dört teker çekişli versiyonları var. Fiyatı 1.884.980 TL olan kısa menzilli karma kullanımda 335 km sürüş vadediyor. 610 km uzun menzillinin fiyatıysa 2.195.600 TL’den başlıyor.

1- FIAT EGEA

Egea için ayrılan sürenin sonuna gelmek üzereyiz. Önümüzdeki ay üretime veda edecek modelin yerine Tofaş fabrikasında hangi aracın banttan ineceği resmen açıklanmadı. Sadece 130 beygirlik 1,6 litre hacimli dizel olarak üretilen aracın otomatik viteslisi 1.694.900 TL’den satılıyor.

