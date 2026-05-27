Halk TV Canlı Yayın
Halk TV Yazarlar Mustafa K. Erdemol ABD- Hindistan: Flörtten aşka... Mineraller anlaşması imzaladılar
Mustafa K. Erdemol

ABD- Hindistan: Flörtten aşka... Mineraller anlaşması imzaladılar

Derdimiz başımızdan aşkın, kimsenin dışarıda neler olup bittiğiyle ilgilendiği yok şu şu sıralar Mutlak Butlan rezaletinden ötürü. Aslında tam tersine “dışarı” bizimle hayli ilgili. “Demokrasimiz”in içinde bulunduğu krizi yazıp duruyorlar günlerdir.

Oysa biz kendimizle meşgulken dışarıda sonuçları ciddi olabilecek son derece önemli gelişmeler yaşanıyor. İran’a diz çöktürememek, Çin’i bazı konularda destekçisi yapamamak gibi konular başta olmak üzere son zamanlarda üst üste başarısızlıklar yaşayan ABD Başkanı Donald Trump, bu sefer en azından bir konuda “başardım” diyebilecek nihayet. Ülkesi ile Hindistan arasında dün (Salı) kritik mineraller konusunda anlaşma imzalandı çünkü. Trump’ın her konuda mesele çıkarttığı düşünülürse şaşırtıcı derecede pek bir gürültüsüz patırtısız oldu bu anlaşma.

ABD uzun zamandır nadir toprak elementleri konusunda tedarik zincirini çeşitlendirmeye çalışıyor bilindiği gibi. Şubat ayında Arjantin, Cook Adaları, Ekvador, Gine, Fas, Paraguay, Peru, Filipinler, Birleşik Arap Emirlikleri, Birleşik Krallık ile Özbekistan’la 11 “kritik mineraller çerçeve anlaşması” imzalamıştı.

Kritik mineraller arasında 17 nadir toprak elementi var ki bunların 12’si Çin’de mevcut. “Özel” manyetik özelliklere sahip olan nadir toprak elementleri otomasyon, elektrikli araç motorları, yenilenebilir enerji jeneratörleri, elektronik cihazlarıjn yanısıra birçok tıbbi gereçte kullanılan kalıcı mıknatısların üretimi için olmazsa olmazdır. Dünyadaki nadir toprak elementleri arzının büyük bir kısmını Çin kontrol ediyor. Bu minerallerin yüzde 60’ı Çin’dedir. Dünya arzının yüzde 90’ı da Çin’de işleniyor. Yani ABD ile diğer ülkeler bu mineraller konusunda büyük ölçüde Çin'e bağımlıdır. Hindistan’la yapılan anlaşmanın bu nedenle önemi büyük.

Hindistan bu mineraller konusunda iyi rezervlere sahip. Üç yıl önce 30 madenden oluşan bir liste yayınlamıştı. Ayrıca ülke nadir toprak oksitleri içeren bir fosfat minerali olan 13,15 milyon ton monazite sahip. Nadir toprak elementlerinin ana doğal kaynaklarından biri olan monazitenin 7,23 milyon ton nadir toprak oksidi içerdiği tahmin ediliyor. Çin'in rezervlerinde ise bu rakam, tahmini 44 milyon ton oranında. Bir başka deyişle dünyadaki bilinen rezervlerin neredeyse yarısını oluşturuyor. Bu durum Hindistan’ın Çin’e alternatif olamayacağını gösteriyor. Ama ABD ne kadar çok nadir toprak elementi tedarik edebilirse o kadar Çin’e muhtaç olmaktan kurtulacağını sanıyor.

Hindistan halen sınırlı arama faaliyetleri ile uygun altyapı, işleme teknolojisinin eksikliği nedeniyle sadece dört kritik maden, yani bakır, grafit, fosfor ile titanyum çıkarıyor. Ama 1 Nisan'da başlayan 2026-2027 mali yılına ait Hindistan ulusal bütçesinde hükümet, Odisha, Kerala, Andhra Pradesh ile Tamil Nadu eyaletlerinde “nadir toprak koridorları” oluşturmaya yönelik yeni bir politika belirledi. Eğer çıkarılıp işlenirse yüksek performanslı nadir toprak mıknatıslarının üretimi için merkezler haline gelecek adı geçen bölgeler.

Kritik mineraller ABD için çok önemli. Piller, saatler, kablolar, askeri teçhizat, yarı iletkenler ile diğer teknolojik ürünlerin üretiminde kullanılan, yakıt amaçlı olmayan minerallerdir bunlar. ABD, bu mineralleri hem ekonomik hem de güvenlik açısından çok önemsiyor. Bir süreden beri Hindistan’la da ilişkilerini hyli “sıcak” tutuyor.

Anlaşmanın Yeni Delhi ile Washington arasındaki işbirliğini derinleştirmeyi amaçladığı belli. Hİndistan Dışişleri Bakanı Şubat ayında Washington DC’de düzenlenen bir “kritik mineraller konferansı”na katılmış, yine aynı ay içinde Hindistan, güvenli yarı iletken, yapay zeka tedarik zincirlerine yönelik ABD öncülüğündeki Pax Silica girişiminde yer almıştı. Sıcaklıktan düpedüz flörte evrilen bir ilişkiyi görülen.

ABD’nin Yeni Delhi Büyükelçiliği’nin yaptığı açıklama bu işbirliğinin Çin karşıtı olduğunu çok net ortaya koyuyor. Açıklamadaki “ABD ile Hindistan, hassas tedarik zincirlerini zorlayıcı piyasa uygulamalarından korumak, tek kaynaklı tekellere karşı ortak savunmasızlığımızı azaltmak için uluslararası çabalara katılacaklar” ifadesi bu konuda kuşkuya yer bırakmıyor.

Yani iki ülkenin “ilişki durumu” flörten “aşk’a doğru gidiyor. Bakalım dünyanın başına ne çorap örecek Trump ile Hint faşisti Narendra Mondi.

Sonuçta, ilk kez, kavgasız, dövüşsüz bir iş becerdi Trump.

Hırsını yine İran’dan çıkarmasa bari.

ABD Hindistan Maden
Yazarlar
Diğer Yazıları
Dayanışma! Hemen şimdi: Küba’da krizin kaynağı ABD

ABD Başkanı Donald Trump’ın Küba’yı işgalle tehdit etmesi muhtemelen İran’dan yediği tokat yüzündendir. Hem kendi ülkesinde hem de dünyada - İsrail’in gazına gelip- “işi yüzüne gözüne bulaştıran”...
Şi-Trump Zirvesi’nin sonuçları: ABD rakipsiz küresel bir güç değil

Aralarındaki sorunların iki saatlik görüşmenin yapıldığı bir zirveyle çözümleneceğini bekleyen yoktu tabii. Dolayısıyla ABD Başkanı Donald Trump ile Çin Halk Cumhuriyeti Devlet Başkanı Şi Cinping...
“Barış” için ortam uygun: Putin’in de kafası karışık

Bir an Donald Trump konuştu sandım doğrusunu isterseniz. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de, ABD Devlet Başkanı Trump gibi birbirini reddeden açıklamalar yapıverdi önceki gün. Moskova’da...
Avrupalı olmayan lider cesur konuştu: Carney Trump’a fena “dokundurdu”

Avrupa Siyasi Topluluğu Zirvesi’nin Ermenistan’ın başkenti Erivan’da toplanması, bu küçük ülkenin Rusya’nın etki alanına girmemesi amacını taşıyor elbette. Bu haliyle zaten kışkırtıcı olan zirve...
Avukatları "ölüyor" diye tahliye başvurusu yaptı: Bosna Kasabı Mladiç "dışarıda" mı ölecek?

Yanından bile geçmediği “insanlık yasalarına” sığınmaya çalışıyormuş haberlere göre. Kurbanlarına layık göremediği “hayatı”, hiç değilse son yıllarında dışarıda “yaşayabilmek” derdine düşmüş.Uğursuz...
Avrupa’dan asker çekmek kolay değil: Trump’tan yine kurusıkı atış

Tehdit etmeyi iyi beceriyor, ama pratiğe dökmekte sıkıntılı biri ABD Başkanı Donald Trump. İsrail’in yaptığı hesaplara inanıp savaşa tutuştuğu İran’dan beklenmedik bir karşılık aldığında, ardarda...
Trump ile İran’ın zaferi! BAE bırakıyor OPEC çatırdıyor

Bünyesinde dünyadaki kanıtlanmış petrol rezervlerinin yaklaşık yüzde 80’inin bulunduğu ülkeleri barındıran Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü’nde (OPEC) yıllardır süren BAE-Suudi Arabistan gerginliği...
Taraftarları öncekine inanmıyormuş: “Trump’a saldırılar sahte” dediler

ABD Başkanı Donald Trump’ın Beyaz Saray Muhabirleri Derneği’nin yemeğinde iki yıl sonra bir kez daha suikast girişimiyle karşı karşıya kalması beraberinde sadece beyin yakan komple teorilerini...
Trump kızınca böyle yapıyor: İngiltere’ye Falkland tehdidi

Bir çok açıdan “ilk”lerin adamı olan ABD Başkanı Donald Trump’ın, öfke duyduklarına karşı “intikamcı/kinci” bir tarafı oluşu şaşırtıcı gelmiyor artık. Kızgınlıklarına alet etmediği hiç bir şey yok....
Savunucuları da aynı fikirde: Trump’ın “akıl sağlığı” kötü

Uluslararası ilişkilerde bireylerin rolüne, ortaya çıkan sonuçlar üzerindeki etkisine az önem verilir bilindiği gibi. Olanı biteni kişilerden çok koşulların belirlediğine inanıldığından böyledir bu....
İspanya, Slovenya, İrlanda önleyemedi! AB-İsrail suç ortaklığı sürecek

Avrupa Birliği’nin İsrail’in tüm suçlarına ortak olmaya devam edeceği bir kez daha tescillenmiş oldu. Dün Lüksemburg’da düzenlenen AB Dışişleri Bakanları Toplantısı’nda sunulan İsrail - AB ticaret...
Macron’dan "aşırı" yakınlık: Nedir bu Meloni’nin çektikleri

Dünyanın içinde bulunduğu durumun magazin kaldırır bir tarafı yok elbette ama İtalya Başbakanı Giorgia Meloni’nin Hürmüz Boğazı Güvenliği Zirvesi için gittiği Paris’te Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel...
Halk TV
Künye Reklam İletişim
App Store'dan İndir
Google Play'den İndir
Copyright © 2026Halk TV Tüm Hakları Saklıdır Haber Yazılımı: BilginPro