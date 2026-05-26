Transferi en çok merak edilen isimdi: Sonunda imzayı attı
Voleybol dünyasında transferi en çok merak edilen isim olan Sarah Fahr, sonunda imzayı attı.
24 yaşında ve 1.92 boyundaki orta oyuncu, hem takımı Conegliano'nun, hem de İtalya Milli Takımı'nın gözde ismi.
Alman asıllı İtalyan olan Sarah Fahr, hem takımıyla büyük başarılara imza attı, hem de İtalya Milli Takımı formasıyla almadık kupa, madalya bırakmadı.
İlk olarak 2015'te Selezione regionale Piemonte U16 takımında voleybola başlayan Sarah Fahr, hızla yükseldi.
Igor Volley Trecate Novara B, Club Italia Crai, Il Bisonte Firenze takımlarında oynadıktan sonra 2020'de halen oynadığı Prosecco Doc A. Carraro Imoco Conegliano takımına geçti.
Bu takımda yıldızlaşan Fahr'ın sezonun sonlanmasıyla birlikte kulübüyle olan sözleşmesi de sona ermişti.
Hem İtalya içinden, hem de İtalya dışından pek çok teklif aldığı bilinen Sarah Fahr, sonunda kararını verdi.
Conegliano, Sarah Fahr ile sözleşme yenilediklerini açıkladı. Fahr, böylece Conegliano'da 7. sezonunu geçirecek.