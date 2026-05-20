Halk TV Canlı Yayın
Halk TV Yazarlar Mehmet Tezkan Bahçeli’nin Erdoğan’a mektubu
Mehmet Tezkan

Bahçeli’nin Erdoğan’a mektubu

15 gün kadar oluyor. MHP Genel Başkanı partisinin grup toplantısında öfke patlaması yaşamıştı. Öcalan’a yönelik talep ve sözleri nedeniyle eleştiren milliyetçi/ülkücü camiaya verip veriştirmişti…

Öcalan’a barış süreci ve siyasallaşma koordinatörü yapmayı önermişti…

AKP kadroları uzun süre sessiz kaldı. Erdoğan duymazdan geldi.

AKP Sözcüsü Ömer Çelik dün MKYK toplantısı sonrası uzun açıklama yaptı ama bir şey söylemedi…

Çalışmalarımızı yeniden değerlendireceğiz, çalışmalarımız sürüyor sürmeye devam edecek diyerek meseleyi geçiştirdi…

Erdoğan Kazakistan’dan dönerken uçaktaki gazetecilerin (!) sorusunu yanıtladı. İçlerinden biri bile Bahçeli’nin Öcalan’a statü verelim, özgürlük verelim, barış koordinatörü yapalım önerisini sormadı…

Merak etmemişler… Demek ki onlar için önemsiz konu!.. Yüzyılın projesi falan değil, öyle olsa sorarlardı…

Bahçeli bu duruma içerlemiş olmalı ki Türkgün gazetesinde uzun bir yazı kaleme aldı.

Aslında Erdoğan’a mektup yazdı. Neyi niçin, neden istediğini niye acele ettiğini uzun uzun anlattı…

Dedikleri kısaca şöyle…

"Türkiye’nin en kronik sorununa kısa sürede çözüm üretmek kolay olmasa da zamanı etkin kullanmak, muhtemel provokasyonları engelleyerek sonuç almak bakımından hayati önemdedir."
"IRA içerisinde süreci kabullenmeyenler tarafından “Real IRA” hareketi kurulmuştur. PKK için böyle bir seçeneğin oluşmaması maksadıyla Abdullah Öcalan’ın örgüt tarihindeki rolü ve PKK’nın bir Apoculuk hareketi oluşundan ilhamla; Öcalan’ın örgüt mensuplarına ulaşması ve özellikle teröristler üzerinde etkili bazı yöneticilere talimatlarını ileteceği, bu yönüyle barışın inşasına ve siyaset alanının açılmasına hizmet edecek bir mekanizma olarak söz konusu koordinatörlük işlevsel olacaktır."
"PKK’nın farklı isimlerle İran, Irak, Suriye gibi ülkelerde barınması ve İsrail, ABD ve Bazı Kıta Avrupası ülkelerinin bölgede etnik/dini/mezhep temelli istikrarsızlıkları besleyecek emellere sahip olması, yönetici kadroların manipüle edilerek farklı terör faaliyetlerinin başlamasına neden olabilir. Bu durum fesih ve silah bırakma kararlılığını gösteren, bu yönde bölgeye de çağrı yapan PKK’nın kurucu önderliğinin örgüt üzerindeki etki alanını devam ettirme, buna uygun bir kavramsal çerçeve geliştirerek etki gücünü artırma zarureti ortaya çıkmaktadır"
"Parçalı yapılarla terörsüz Türkiye yolunda yürümek sonuç almayı geciktirecek, provokasyonları artıracak, dış müdahalelere imkân verecek, örgüt içi çatışma dinamiklerini öne çıkararak görünür kılacak ve sonuç almayı zorlaştıracaktır. Başından beri 'örgütün kurucu önderi' ifadesinin kullanılması da bu endişeyi gidermeye, olası riskleri azaltmaya ve en hızlı şekilde terörsüz Türkiye hedefine ilişkin sonuç almaya yöneliktir."

Bakalım Erdoğan yanıt verecek mi?

Bakalım AKP Bahçeli’nin telaşını dikkate alacak mı?

Bana göre almayacak…

Bu süreçte Öcalan çok fazla ön plana çıktı. Terörsüz Türkiye adımı Öcalan’a özgürlükle sınırlandı. Böyle olmasa bile toplumda bu algı oluştu…

AKP bundan çekiniyor. Oy kaybı erozyonuna uğramasından. Ekonomiyi zaten toparlayamıyorlar bir de bu riski göze alamıyorlar…

AKP Sözcüsü’ nün dünkü açıklaması tedirgin olduklarının belgesiydi. Ne "evet" dedi ne "hayır" dedi… Aslında Bahçeli’nin önerisini buzdolabına kaldıracaklarını ima etti…

Çünkü…

MHP’nin iktidar olma, ülkeyi yönetme gibi bir derdi olmadığı için… MHP’nin oy oranı yüzde 5 olsa da yüzde 15'e çıksa da Bahçeli için hayat değişmeyeceği için rahat rahat konuşuyor…

Tahminim o ki; AKP yine Bahçeli’nin mektubunun üstüne yatacak… Erdoğan görmezden gelecek…

Devlet Bahçeli Ömer Çelik AKP MHP
Yazarlar
Diğer Yazıları
İktidarın güç gösterisi!

Başlığı okuyanlar iktidar en güçlü dönemini yaşıyor, ne isterse yapıyor, yapabiliyor; güç gösterisine ihtiyacı mı var diyebilir…Ama var…Çünkü iktidar çok güçlü gözükse de aslında çok güçlü değil....
CHP'ye 'Mutlak Butlan'ın alt yapısı!

Halk TV ekranında dilim döndüğünce anlatmaya çalışıyorum. Ama insanlar yolda, markette, metroda, metrobüste gördükçe sıkıştırıyor…Neler oluyor diyorlar…Bu işin sonu nereye varacak diyorlar….'CHP...
Muhalefetsiz Türkiye!

Geçen yıl yaza girerken Erdoğan’ın hayali muhalefetsiz Türkiye başlıklı bir yazı kaleme almıştım.Haklı olduğum, doğru tespit yaptığım ortaya çıktı. O gün bugündür CHP’ye yönelik operasyonları hız...
Gerçeği söylersen kapı önüne konulursun

TÜİK Başkanı atıldı. Çok makbul yönetici miydi?Hayır…2022 yılından beri görevdeymiş… Geçmişi pırıl pırıl.. Eğitimi on numara. TÜİK Başkanlığı görevini hak etmiş mi?Evet..Ama maalesef, 2022 yılında...
Öcalan'a statü kriz çıkarır mı?

Bahçeli dün esti gürledi. Öfke patlaması yaşadı. Kendisini ve partisini eleştirenlere verdi veriştirdi…Hedefinde kim vardı?MHP’yi DEM ile yakınlaşmakla suçlayan, MHP’yi terörle birlikte anan...
AKP’ye neden oy versinler ki!

Bugün veya bu pazar seçim olsa kime oy verirsiniz diye soruların yer aldığı anketlere itibar etmem…Çünkü…Ortada seçim yoktur, seçim atmosferi yoktur… Seçim döneminde ülkenin hangi şartlar içinde...
Erdoğan’a soru: Üç çocuk tek odaya sığar mı?

Bu soruyu TOKİ’nin 500 bin konut projesi açıklandığı gün…Çevre ve Şehircilik Bakanı’na sordum…Aile Bakanı’na sordum…Sağlık Bakanı’na sordum…Yanıt vermediler. Şimdi hükümetin yegane temsilcisi olan...
AKP’nin seçimi kazanmak için üç hayali

Üç hayali dedim üç hedefi de denilebilir ama!...Ama hedefler hayal gibi…'Çevremizde savaş var, istikrarsızlık var, terör başka kılıklarda yeniden kafa kaldırabilir bu ortamda deneyimli siyasetçiye...
Erken seçim 2027’nin kasımında olur mu?

Hürriyet’te yayınlanan habere göre Erdoğan seçim startını vermiş… Seçimin 2027 yılının kasım ayında yapılması düşünülüyormuş.Neden 2027’nin kasım ayı…AKP’nin iktidara gelişinin 25 yılı...
Laf başka icraat başka

Meclis Başkanı Kurtulmuş’un 23 Nisan nedeniyle Meclis’te yaptığı konuşmayı dinlediniz mi?Veya bir yerlerde görüp okudunuz mu?Defalarca okudum, ağzım bir karış açık kaldı. Bu ifadeler Numan beyin...
Son CHP’li başkan tutuklanana kadar!

Zırrr telefon; dostlar, arkadaşlar…Sokağa çıkıyorsun; okurlar, ekrandan izleyenler, takip edenler…Soru aynı: Sırada kim var?Sinirleniyorum ama renk vermiyorum. Sinirleniyorum çünkü eskiden ne...
Şiddeti okullara biz taşıdık!

Okullara yönelik, öğretmenlere yönelik, öğrencilere yönelik bir gün arayla üst üste iki katliam yapıldı. Biri Siverek’te diğeri Maraş’ta. İkisi de korkutucu/düşündürücü/ne oluyoruz dedirten...
Halk TV
Künye Reklam İletişim
App Store'dan İndir
Google Play'den İndir
Copyright © 2026Halk TV Tüm Hakları Saklıdır Haber Yazılımı: BilginPro