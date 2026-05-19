Ve sahnede Filenin Sultanları: İlk maç 22 Mayıs'ta rakipleri ve numaralı belli oldu
A Milli Kadın Voleybol Takımı, zorlu maçlar öncesi bir araya geldi. İlk maç 22 Mayıs'ta. Milletler Ligi öncesi zorlu prova var. Millilerin forma numaraları belli oldu.
A Milli Kadın Voleybol Takımımız sahne aldı. Brezilya'da 3-8 Haziran tarihlerinde düzenlenecek 2026 FIVB Milletler Ligi (VNL) 1. etabına katılacak A Milli Kadın Voleybol Takımı için medya günü etkinliği düzenlendi.
TVF Yönetim Kurulu Üyesi ve Basın sözcüsü Mustafa Alparslan, önlerinde yoğun bir sezon olduğunu belirterek, "Çok heyecanlıyız. Yoğun bir takvimimiz var. Takımımız ilk olarak 22-24 Mayıs tarihlerinde İtalya'da düzenlenecek olan turnuvaya katılacak. Ardından VNL ilk etabında Brezilya'ya gidilecek. 3-7 Haziran tarihlerinde ise Milletler Ligi'nde sahaya çıkacağız. Milletler Ligi'ndeki haftayı 17-21 Haziran tarihlerinde Ankara'da geçireceğiz. 3. haftada ise Japonya'ya gideceğiz. Netice olarak inşallah finallere kalacağız. 21 Ağustos-6 Eylül tarihlerinde ev sahipliğini yapacağımız İstanbul'daki Avrupa Şampiyonası ile yolumuza devam edeceğiz. Bu süreçte Akdeniz Oyunları da var. Bunun alakalı detayları da sizlerle ilerleyen zamanda paylaşacağız" dedi.
A Milli Kadın Voleybol Takımı Başantrenörü Daniele Santarelli, "Öncelikle burada olduğum için çok mutluyum. Benim için 'Filenin Sultanları'yla birlikte dördüncü yaz. Teknik ekibime çok teşekkür etmek istiyorum. Çünkü sezona benden önce başladılar. Kendi kulübümün takvimi dolayısıyla aralarına geç katılabildim. Geldiğimde takımın seviyesinin çok iyi olduğunu gördüm. Bu takımla ve aramızdaki genç oyuncularla birlikte çalışmaktan çok büyük keyif alıyorum. Diliyorum ki yaz boyunca da iyi işler çıkartabiliriz. İtalya'daki turnuva ile başlayacağız. İtalya'da seviye gerçekten çok yüksek olacak, bunun farkındayız. Güçlü takımlarla oynayacağız. Günbegün hem oyun tempomuzu hem de seviyemizi artırarak çok güzel bir yaz geçirmeyi hedefliyoruz. Yazın ikinci bölümünde ise Milletler Ligi finalleri ve Avrupa Şampiyonası var. Aslında yazın sonunu düşünmek, konuşmak doğru olmaz. Oyunumuzu ve seviyemizi günbegün artırarak hayallerimize ulaşmak istiyoruz. Tabii ki başarmak istediğimiz çok şey var. Bunu başaracak güce sahip olduğumuzun farkındayız. Dünyadaki ve Avrupa'daki takımların seviyesinin farkındayız. Onlarla mücadele etmek için var gücümüzle çalışacağız ve savaşacağız. Diliyoruz ki hayallerimizi gerçekleştirebileceğimiz bir yaz olacak" diye konuştu.
Filenin Sultanları'nın yeni takımın kaptanı İlkin Aydın, "Hepimizin yaklaşık 10 günlük bir dinlenme süremiz oldu. Şu anda yavaş yavaş toplanıyoruz. Evet, genç bir takımız ama İtalya'da birbirimizi tanımak için daha fazla zamanımızın olacağını düşünüyorum. Geçen sene de yine genç bir ekiple katılmıştık ve 4'te 4 yapmıştık. Bu yıl da umarım bizin için keyifli olur. Biz de milli formayı en iyi şekilde temsil etmeye çalışacağız" dedi.
Filenin Sultanları'nın geniş kadrosu ve forma numaraları şöyle:
1 Gizem Örge
3 Cansu Özbay
4 Melissa Vargas
5 Melis Yılmaz
6 Saliha Şahin
7 Hande Baladın
8 Sinead Jack Kısal
10 Eylül Akarçeşme
12 Elif Şahin
13 Dilay Özdemir
15 Deniz Uyanık
16 Berka Buse Özden
17 Tutku Burcu Yüzgenç
18 Zehra Güneş
19 Aslı Kalaç
20 Yaprak Erkek
21 Ayşe Çürük
22 İlkin Aydın
23 Liza Safronova
27 Ezel Balık
28 Buse Ünal
33 Merve İzbilir
34 Beren Yeşilırmak
44 Karmen Aksoy
51 Arelya Karasoy
57 Merve Atlıer
77 Aylin Uysalcan
88 Yasemin Güveli
91 Defne Başyolcu
99 Ebrar Karakurt
Milli takım, Milletler Ligi öncesi İtalya'da ilk provasını dörtlü turnuvada yapacak. Filenin Sultanları güçlü rakiplerle karşı karşıya gelecek.
Turnuvanın maç programı şöyle:
22 Mayıs
18:00 Türkiye vs Polonya
22:00 İtalya vs Sırbistan
23 Mayıs
18:00 Sırbistan vs Polonya
22:00 İtalya vs Türkiye
24 Mayıs
18:00 Türkiye vs Sırbistan
22:00 İtalya vs Polonya
Millerler Ligi'nde ise millilerimiz üç etap halinde toplam 12 karşılaşmaya oynayacak. İlk hafta 3–7 Haziran 2026 tarihleri arasında Brezilya'da, ikinci hafta 17–21 Haziran 2026'da Ankara'da, üçüncü hafta ise 8–12 Temmuz 2026'da Japonya'da yapılacak. 3 hafta maçlarının sonunda ilk 8'e giren takımlar finallere yükselecek. 2026 VNL finalleri ise 22–26 Temmuz 2026 tarihlerinde Çin'in Macao bölgesinde oynanacak.
Filenin Sultanları'nın Milletler Ligi maç programı şu şekilde:
1.Hafta (Brasilia, Brezilya)
3 Haziran 2026 19.00 Dominik Cum.-Türkiye
4 Haziran 2026 22.30 Türkiye-Hollanda
6 Haziran 2026 21.30 İtalya-Türkiye
8 Haziran 2026 (7'i 8'e bağlayan gece) 24.00 Bulgaristan-Türkiye
2.Hafta (Ankara,Türkiye)
17 Haziran 2026 19.30 Türkiye-Belçika
18 Haziran 2026 19.30 Türkiye-Fransa
20 Haziran 2026 19.30 Türkiye-Almanya
21 Haziran 2026 19.30 Türkiye-Çin
3.Hafta (Kansai, Japonya)
8 Temmuz 2026 06.00 Polonya-Türkiye
10 Temmuz 2026 07.00 ABD-Türkiye
11 Temmuz 2026 13.20 Japonya-Türkiye
12 Temmuz 2026 09.30 Tayland-Türkiye