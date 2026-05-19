Kadıköy'e bu abluka niye? Ev ve iş yerleri basıldı, mekanlar mühürlendi
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü bir soruşturma kapsamında, 25 Nisan akşamı Kadıköy’de onlarca eğlence mekanına ve iş yerine baskınlar yapıldı. Çoğu iş yeri sahibi ve çalışanlar olmak üzere 107 kişi gözaltına alındı. 90’ı aşkın kişi tutuklandı.
Bu olay o gün pek çok yerde haber oldu. Ne var ki, baskın gecesi ve sonrasında neler yaşandığına dair ayrıntılar haberlerde yer almadı.

Ta ki, çok sayıda mekanın mühürlendiğine dair sosyal medyaya düşen paylaşımlara kadar…
Peki Kadıköy’de aslında neler oldu?
Sosyal medyadaki paylaşımlar üzerine bazı mekan sahipleri ile konuştum. Anlattıkları şeyler baskınlara dair ciddi soru işaretleri doğuruyor.

***

Kadıköy, İstanbul’da sadece eğlencenin değil, yeme içme mekanları, küçük dükkanları, çarşısı ile lüksün ve AVM’lerin işgal edemediği nadir kalmış bir büyük yaşam alanı. Hafta sonları sabahtan gece yarısına kadar her ilçeden insanların aileleri ile beraber gelip vakit geçirdikleri, özellikle gençlerin toplanabildiği, herkese açık bir yer. İstanbul’un kültürel faaliyetlerinin de merkezi aynı zamanda.

Dolayısıyla bu bölgeye yönelik yapılan devasa operasyon özellikle dikkat çekici. ‘Devasa’ tabiri abartı değil. Zira, baskın gecesi yüzlerce polis, zırhlı araçlar, köpekler ve dronlarla adeta bir ‘suç kalesi’ basılır gibi operasyon düzenlendi. Mekanlara girenler, yoldan geçenler arandı.

Baskınlar iş yerleri ile sınırlı kalmadı. İş yeri sahiplerinin evleri de basıldı.

Baskınların gerekçesi ise ‘uyuşturucu madde ticareti’ olarak gösterildi. Fakat eğlence mekanlarının sattığı içkiler de kontrol edildi, depoları arandı, barkodlar okutularak ‘kaçak alkol’ araştırması yapıldı.

Gerek bölge esnafı gerekse olayı takip eden avukatlar, burada ciddi bir hak ihlali olduğuna, polisin elindeki savcılık yetkisinin bu kapsamda olmadığına dikkat çekiyorlar. Buna dair itirazlarının sonuçsuz kaldığını söylüyorlar.

MEKANLAR MÜHÜRLENİYOR

Baskınların ardından Kadıköy Kaymakamlığı ve İlçe Emniyet Müdürlüğü’nün, Kadıköy Belediyesi’ne gönderdiği bir yazı ile çok sayıda iş yeri mühürlenerek 30 gün süreyle ticari faaliyetten men edildi.
Gerekçe, “uyuşturucu ve uyarıcı madde satışının yapıldığı” tespiti.

Buna karşın konuştuğum iş yerleri mühürlenen esnaflar, ev ve iş yerlerinde yapılan polis aramasında uyuşturucuya dair herhangi bir delilin bulunmadığını, bunun da tutanaklarda açıkça yer aldığını ifade ediyorlar. Tutanaklar gizlilik kararı olan soruşturma dosyasına bulunuyor.

Nitekim iş yeri mühürlenen bir esnafın İstanbul Anadolu Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’ne ‘yürütmeyi durdurma’ talebiyle yaptığı başvuruda da iş yerindeki aramada herhangi bir uyuşturucu maddenin ele geçirilmediği, işletme sahibi ve ortakları hakkında uyuşturucu ticareti konusunda herhangi bir adli tespitin bulunmadığı vurgulandı.

Dilekçede, ‘torbacı’ olduğundan şüphelenilen bir kişinin mekana girmesi üzerine bütün iş yerinin “uyuşturucu ticareti yapılan yer” olarak damgalanmasının yasal olmadığı kaydedildi. Ayrıca iş yeri sahiplerinin, yoğun müşteri sirkülasyonunun olduğu mekanlara girip çıkanları kontrol etmelerinin, arama yapmalarının hem imkansız olduğu, hem de böyle bir yasal yükümlülüklerinin bulunmadığı belirtildi.

***

Kadıköy esnafı böylesine büyük bir operasyon ve ardından gelen mühürleme uygulamasının şahsi ve ticari itibarlarını zedelediğini, 30 gün boyunca yüzlerce insanın işinden edildiğini söylüyor.
Asıl meselenin ise ‘kartel baskını’ yapar gibi bir operasyonla Kadıköy’ü ablukaya almanın, mekanları mühürlemenin, insanları gözaltına alıp tutuklamanın yaratacağı toplumsal algı ve bununyaşam tarzına müdahaleye’ dönüşme tehlikesi olduğunu ifade ediyorlar.

