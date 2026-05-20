CHP’nin Uşak ve Antalya sınavı

19 Mart’tan bugüne CHP’nin en çok zorlandığı davalar hangileridir diye sorsak, tereddütsüz Antalya ve Uşak derim.

İBB-Ekrem İmamoğlu yargılamasından yara almadan, hatta liderliğini pekiştirerek çıkan Özgür Özel, Antalya ve Uşak’ta zor bir sınavdan geçiyor.

Pavyoncudan başkan olur mu?

Uşak’la başlayayım.

Bir kere CHP’nin, genel başkan için alınmış aracın modifikasyonunu belediye başkanına yaptırması asla kabul edilemez.

CHP, masrafı ödeyerek, doğrusunu yaptı.

Ana muhalefetin belediye başkanlarıyla bu tür ilişkilere girmemesi gerek.

Bir pavyon sahibinin üç dönem milletvekili ve belediye başkanı yapıldığı görülmüş iş mi?

Maalesef Uşak’ta siyasi felaket böyle başlıyor.

Para ilkelere galip gelmiş.

Yolsuzluğun, yozlaşmanın ve ahlaksızlığın hududu kalmamış.

Yalım’ın itiraflarını okurken, öfkelenmemek mümkün değil.

Uşak Belediyesi’ni babasının çiftliğine çevirmiş.

Otelinde ve pavyonunda çalışanları ve sevgililerini belediye işe yerleştirmiş.

Ayrıldığı sevgilisini Bornova Belediyesi’ne tayinini çıkarmış.

Uşakspor’a yapılan bağışlara el uzatmış.

Belediyenin ürettiği dört halıyı sevgilisine açtığı eve döşetmiş.

Belediye araçlarıyla Ankara ve İzmir’den Uşak’a mobilyalarını, Uşak’tan Bodrum’a aile üyelerini taşıtmış.

En son, belediyede işe yerleştirdiği, torunu yaşındaki kızla otel odasında, belinde havluyla basılmış.

İhraç edilince…

CHP, bu çöpü daha fazla taşıyamayacağı için Yalım’ı ihraç etti.

Yalım, ihraç edilmenin öfkesiyle Özel’i hedef aldı.

Özel’in evinin duvarına 200 bin TL bıraktığını…

Denizli’de, Özel’e verilmek üzere arkadaşı Demirhan Gözaçar’a 1 milyon TL teslim ettiğini iddia etti.

Özel’in yakın arkadaşı olduğu bilinen Gözaçar tutuklandı.

Özel ile Yalım arasındaki WhatsApp ekran görüntüleri elden ele geziyor.

CHP, suçlamaları reddediyor.

Özel, yazışmalardaki bazı ifade ve görsellerin silinmiş olabileceğini ileri sürerek, bütün mesajların geri getirilmesini istiyor.

Yalım ise durmuyor.

Genç yaşta kansere yenik düşen Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay’ı kendi otelinde Özel ile yemek yerken gördüğünü ileri sürerek, evlilik dışı ilişki imasında bulunuyor.

Hızını alamıyor.

Ağbaba’nın otel odasında parti meclisi üyesi Gözde Pamuk ve Gizem Özcan ile baş başa viski içtiğini anlatıyor.

Bu iki kadın siyasetçi, Yalım’ı yalanladı.

Muğla Milletvekili Özcan, belirtilen tarihte o şehirde bulunmadığını, ilk evladı dünyaya geldiği için siyasetten uzak durduğunu anlattı.

Yalım’dan çark

Yalım, önceki gün verdiği ek ifadesinde çark etti ve şöyle dedi:

“Gizem Özcan ismini herhangi bir şekilde söylemedim. İfademin ilgili kısmında ‘Gamze Pamuk Ateşli ve komisyonda yer alan esmer tenli ve siyah saçlı bir kadın’ ifadesini kullandım. Bu kişinin kim olduğunu tam olarak hatırlamadığım için bu şekilde ifade verdim.”

Oysa bu doğru değil.

Özcan, 12 Mayıs’taki ifadesinde şunları söylüyor:

“Bursa Parti Meclis Üyesi Gamze Pamuk ve Muğla Parti Meclis Üyesi Gizem Özcan ile Veli Ağbaba, odaya viski içmek üzere gittiler.”

Görüldüğü üzere Yalım, açık açık Özcan’ın adını veriyor.

Savcılar Yalım’ın söylemediği adı neden ifadeye geçirsinler?

Yalım, yalanı ortaya çıktığı için savcıları suçlayarak, kurtulacağını düşünüyor sanırım.

Altı kadın bire düştü

Yalım, yine ifadesinde, kurultay sürecinde Özel’e oy vermeleri için Gaziantep ve Kahramanmaraş’taki altı kadın delegenin çocuklarının belediyede işe yerleştirildiğini ileri sürdü.

Hatta isimler verdi.

Şöyle dedi:

“Kahramanmaraş’ta Canset Ceyhan ve Hülya Doğu, Gaziantep’te Elif Berfin Aksu, Fatma Müge Düşün, Zehra Ertan ve Cemile Şervan isimli CHP delegeleri bulunmaktadır. Bunların çocuklarının SGK kayıtları yönünde araştırma yapıldığı taktirde ve telefon inceleme tamamlandığında söylemiş olduğum husus doğrulanacaktır.”

CHP Gaziantep İl Başkanı Vakkas Akar, aynı gün Yalım’ı yalanladı.

Akar, adı geçenlerden Şervan’ın iki kızının kendi işinde çalıştığını, Ertan’ın çocuğunun beş yaşında olduğunu anlattı. Aksu’nun çocuğunun olmadığını, Düşün’ün yurt dışında bulunduğu için oy kullanmadığını söyledi.

Yalım, ek ifadesinde yine döndü.

Bu kez kadın delege sayısını teke düşürerek, Kahramanmaraş veya Gaziantep delegelerinden bir kadının iki çocuğunun İstanbul'daki belediyelerden birinde işe alınması karşılığında Özel’i destekleyeceğini söylediğini savundu.

‘Ben Kılıçdaroğlucuydum’

Bu isimlerden Cemile Şervan dün beni aradı.

Kurultay tarihinde CHP Gaziantep Kadın Kolları Başkanı olduğunu ve Kemal Kılıçdaroğlu lehine oy kullandığını söyledi. Şervan, bugün Kadın Kolları Genel Başkan Yardımcısı olarak görev yapıyor.

Yalım’dan çocuklarınız için belediyede iş istediniz mi?

İki kızım var, biri evli, biri bekar. İkisi de okulu bitirmiş, işinde gücünde. Çok şükür, durumumuz iyi. Kendi işimiz, arazimiz var. Benim partiye katkım olmuştur, zaman zaman eşimin olmuştur. Çocuklarımın olmuştur ama bir talebimiz olmamıştır. Talebimiz, demokrasi. Kuvayi Milliye ruhuyla, inancımız gereği böyle bir sorumluluk aldım.

Kurultayda kime oy verdiniz?

Net söyledim, “Kılıçdaroğlu’na oyumu vereceğim.” İmzamı da oraya verdiğim için tartışmalara girmedim. Kimseyle görüşmedim. İki turda Kılıçdaroğlu’na oy verdim.

Yalım ile diyaloğunuz oldu mu?

Hiç biraraya gelmişliğim, konuşmuşluğum, iletişimim yok. Bir yerde görsem tanımazdım, bu süreçte tanıdım.

Başka delegelerin de adı geçiyor. Onlarla ilgili bir şey duydunuz mu?

Ertan, benimle beraber Kılıçdaroğlu’na oy verdi. Ondan çok eminim, beraber hareket ettik. Beş yaşında çocuğu vardı. Düşün, o süreçte yurt dışındaydı, burada değildi, oy kullanmadı. Aksu, bekar bir kız, çocuğu yok.

Yalım, son ifadesinde, Gaziantep ya da Kahramanmaraş’ta bir kadın delegenin iki kızının birden işe girmek için talepte bulunduğunu iddia ediyor. Bu tarifte uyan tanıdığımız var mı?

Benim bildiğim yok. Ben varım. Tarife uygun. (Gülüyor)

O günlerde “Bize oy verirseniz yakınınızı işe koyarız” gibi bir diyaloğa şahit oldunuz mu?

Hiç şahit olmadım. Çok radikal hareket ettim o süreçte. Açık ve net olarak ortada olduğum için kimse benimle iletişime geçmedi. Ondan sonra zaten Özgür başkanla hareket ediyoruz. Partimizin başına kim gelirse ondan yana oluruz.

Bugünkü tartışmalara nasıl bakıyorsunuz?

Üzücü. Partim adına üzülüyorum.

Böcek, istifaya yanaşmıyor

Antalya’ya gelirsek…

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in oğlu Gökhan’ın belediye müteahhitleriyle girdiği paralı pullu ilişkiler, bilinen hiçbir işi ve mesleği olmadığı halde ayrıldığı eşine lüks daire ve 80 milyon TL verebilmesi kaçınılmaz şekilde soruşturulurdu, nitekim öyle de oldu.

Muhittin Böcek, tahliye edilmeyi beklerken, Adalet Bakanı ve Antalya Başsavcısı’nın değişmesiyle birlikte iki suçtan daha tutuklandı.

Böcek’in oğlu ve ‘veliahtı’ Gökhan da içerideydi.

En son, Gökhan’ın eşi cezaevine atıldı.

Çiftin özel görüntüleri ifşa edildi.

Baba-oğulun tüm malvarlıklarına el konuldu.

İlk önce oğul Böcek, etkin pişmanlık için başvurdu.

Ardından babası…

Baba-oğul, yerel seçimden önce Özel’in talimatıyla Ağbaba’ya 1 milyon Euro ve 200 bin dolar verdiklerini iddia ediyor.

Ağbaba, iddiaları yalanlıyor.

Ancak Gökhan Böcek’in parayı teslim ettiğini ileri sürdüğü bir danışman gözaltında.

CHP’lilerle görüşmedi

Antalya’ya giden CHP’nin yerel yönetimlerden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gökhan Zeybek ve partinin avukatı Müge Gezginci Ünsal, günlerdir Muhittin Böcek ile görüşemiyor. Böcek mi görüşmek istemiyor, cezaevi idaresi mi engelliyor; belli değil.

Ancak yereldeki bazı CHP’lilere görüş izni veriliyor.

Böcek, partisinden istifaya yanaşmıyor.

CHP ise Böcek’i ihraç edip etmeme konusunda karar vermiş değil.

Butlan ihtimali

Uşak ve Antalya’da alınan etkin pişmanlık ifadeleri Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 4. Hukuk Dairesi’ne görülen ‘butlan’ davası dosyasına gönderildi. Bu yeni deliller yargılamanın seyrini ve çıkacak kararı butlan yönünde etkileyebilir.

Meselenin bir diğer kritik boyutu ise şu:

Uşak ve Antalya soruşturmalarının ucu, Özel’e ve ona en yakın mesafedeki Ağbaba’ya uzatılıyor. Olası bir butlan kararından önce CHP liderininin ve yöneticilerinin itibarı tartışmaya açılıyor.

19 Mart’tan bugüne İmamoğlu’nu ve tutuklu belediye başkanları için mücadele eden Özel ve CHP Genel Merkezi, Uşak ve Antalya’dan sonra tüm mesaisini kendisini savunmaya harcıyor.

Başta dedim ya…

Özel, Antalya ve Uşak’ta zor bir sınavdan geçiyor.