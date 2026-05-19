İYİ Parti'den istifa etmişti: AKP'ye katılacağı iddia edilen Ersin Beyaz sessizliğini bozdu

İYİ Parti'den istifa ettiğini duyurmasının ardından ismi iktidar partisi ile anılmaya başlanan bağımsız İstanbul Milletvekili Ersin Beyaz, herhangi bir partiye geçme hazırlığında olduğu yönündeki iddiaları yalanladı. Habertürk'e açıklamalarda bulunan Beyaz, AKP'ye katılacağı yönündeki söylemlere ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Böyle bir görüşmemiz olmadı. Herhangi bir partiye geçmek gibi bir gündemim şu an yok. Ben gayet açık bir adamım. Yoluma bağımsız İstanbul Milletvekili olarak devam ediyorum."

Beyaz, aldığı istifa kararında herhangi bir dış etki veya yönlendirmenin bulunmadığını da sözlerine ekledi.

"PASİF BİR SÜREKLİLİK TERCİH EDİLDİ"

Ersin Beyaz, istifasını sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı kapsamlı açıklamada, İYİ Parti'nin kuruluş aşamasındaki iddiasını kaybettiğini ve merkezî kararların teşkilatın beklentileriyle çeliştiğini savunarak duyurmuştu. Siyasi hayatındaki İYİ Parti dönemini "kıymetli bir hatıra" olarak nitelendiren Beyaz, ayrılık gerekçelerini şu sözlerle aktardı:

"Milletimize karşı sorumluluk bilinciyle yürüttüğümüz bu gayret; büyüme iradesi taşımayan yaklaşımların zımni ittifakıyla akamete uğratılmış, teşkilatın dinamizmini harekete geçirecek bir vizyon yerine, pasif bir sürekliliğin yeniden tahkim edilmesi tercih edilmiştir. Dahası, bu durağanlığın, teşkilatın beklentilerinin aksine, merkezî bir tasarrufla da desteklenerek kurumsallaştırılmış olmasıdır. Siyasi atılım yönündeki beklentilerimizle mevcut yaklaşım arasında belirgin bir mesafe oluştuğu, değişen toplumsal ve siyasal ihtiyaçlara cevap verecek yeni bir vizyon yerine mevcut siyasi anlayışın devam ettirilmesine öncelik verildiği kanaatini halkımız görmektedir."

AKŞENER İLE FOTOĞRAF VERDİKTEN İKİ GÜN SONRA AYRILIK

Beyaz'ın istifası, zamanlaması açısından da dikkat çekti. İstanbul Milletvekili, istifa kararından sadece iki gün önce eski İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile bir düğün töreninde bir araya gelmişti. Törende Akşener'in yanı sıra İYİ Parti Afyon Milletvekili Hakan Şeref Olgun ve İstanbul İl Kongresi'nde genel merkezin adayına muhalif olan İmran Nilay Tüfekçi ile aynı karede yer alan Beyaz, bu tablonun hemen ardından partisiyle yollarını ayırdı. Beyaz, mevcut işleyiş ile temsil ettiği değerler arasındaki makasın açıldığını belirterek, "Bu uyumsuzluk, İYİ Parti çatısı altındaki siyasi faaliyetlerimi sürdürmemi imkânsız kılmıştır" dedi.

KULİSLERDEKİ İDDİALAR VE SÜRECİN GEÇMİŞİ

Ersin Beyaz'ın istifasının ardından YeniÇağ gazetesi, Beyaz'ın AKP'ye geçmesinin beklendiğini yazmış, gazeteci Sinan Burhan da TV100 canlı yayınında benzer bir iddiayı dile getirmişti. 1 Kasım 2017'de maddi ve manevi sorumluluk üstlenerek İYİ Parti'nin Kurucu İstanbul İl Başkanı olan Beyaz, istifa açıklamasında Türkiye'de siyasetin keskinleşen bir bloklaşma ekseninde yürüdüğünü ve bu tablonun farklı siyasi hatlar arasında denge kurmaya çalışan yapıların toplumsal karşılığını sınırladığını ifade etti. Beyaz, bundan sonraki süreçte siyasi hayatına bağımsız milletvekili olarak devam edeceğini yineledi.