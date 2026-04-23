Gülistan Doku zirvesinin iki gündemi

Dün Tunceli’de Gülistan Doku zirvesi vardı.

Adalet Bakan Yardımcısı Can Tuncay, Tunceli’deydi.

Tuncay, Bakan Akın Gürlek’in İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı olduğu günlerde en yakınındaki isimlerden biriydi. Gürlek’in terör ve örgütlü suçlardan sorumlu vekiliydi. Tuncay, “Gülistan Doku’ya ne oldu?” sorusunun yanıtını tecrübeli bir savcı olarak da merak ediyor ve arıyor.

İçişleri Bakan Yardımcısı Kübra Güran Yiğitbaşı, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ile şehre geldi. Yer görüntüleme cihazı dahil, arama-kurtarmada kullanılacak aletleri de yanlarında getirdiler.

Tuncay ve Yiğitbaşı’nın başkanlığında valilikte yapılan zirvede güvenlik bürokrasisi tam kadro hazır bulundu.

Kimler mi?

Vali Şefik Aygün…

Başsavcı Ebru Cansu…

Jandarma Asayiş Başkanı Tümgeneral Murat Bulut…

Tunceli Jandarma Komutanı Tuğgeneral Bülent Baykal…

Emniyet Müdürü Kazım Güray Demiralay.

Tuncay ve Yiğitbaşı koordine ediyor

Adalet Bakanlığı kaynaklarına göre bu zirve ile Gülistan Doku soruşturmasının devlet tarafından üst düzeyde sahiplenildiği mesajı veriliyor.

Bakan Gürlek’in özel talimatıyla hareket ediliyor.

Tuncay ve Yiğitbaşı’nın koordinasyonunda JASAT ve Emniyet İstihbarat’ın katılımıyla kurulan çalışma grubunun amacı,

soruşturmayı bizzat yürütmek ve yönlendirmek değil, Başsavcı Cansu’ya teknik destek vermek ve Tunceli’yi cesaretlendirmek.

Soruşturma genişleyebilir

Bu çerçevede, valilikteki zirvenin iki ana gündemi vardı.

Bir:

Yeni deliller ışığında soruşturma genişletilebilir mi?

Kaynaklar suça karışan başka şüphelilerin olabileceğini ifade ediyor.

Bu bağlantılar araştırıyor.

“Samanlıkta iğne aranır mı, arıyoruz” diyorlar.

Gelecekte başka gözaltı işlemleri, hatta operasyonlar yapılabilir.

Mağaralar bile tarandı ancak…

İki:

Gülistan Doku’nun cesedi bulunabilir mi?

Başsavcı Cansu, genç kızın cesedini bulabilmek için geçen yıl JASAT ve yeraltı görüntüleme uzmanıyla aramalar yaptı.

Aramalar gün gün şöyle:

28 Ocak 2025: Pertek’in Koçpınar köyü Hasan Halife Türbesi çevresi, köy mezarlığı, Çalıözü ve Konurat köyleri. Merkezdeki Rostan ve Dinar mevkisi arasındaki ağaçlık alan

17 Mart 2025: Pülümür yolunda Marçik mevkisi ve Pertek Çataksu köyü

29 Mart 2025: Rabat mevkisi ve Yolkonak köyü.

8 Nisan 2025: Demirkapı köyü

8 Mayıs 2025: Ovacık Karataş köyünde Munzur Dağı etekleri

12 Mayıs 2025: Koçpınar köyündeki mağara.

22 Mayıs 2025: Pertek’in Sağman köyü, Çemişgezek Kaledibi mezarlığı

29-30 Mayıs 2025: Tunceli mezarlığı

16 Eylül 2025: Koçpınar ve Çalıözü köyü mezarlıkları, Rostan ve Dinar mevkisi

25 Eylül 2025: Rostan-Dinar yolu, Çiçekli ve Demirköprü köyleri, 100. Yıl Eğitim Ormanı

3 Ekim 2025: Doluküp köyü yolundaki ağaçlık alan, Munzur Üniversitesi yurdunun karşısındaki mezarlık

Başsavcı Cansu’nun katılımıyla PKK’lıların kaldığı mağara ve sığınaklar bile arandı.

Ancak Gülistan Doku’ya ait bir ize ulaşılamadı.

Peki, şimdi bulunabilecek mi?

Baz daraltılarak aranacak

Kaynaklar arama çalışmalarının kaldığı yerden sürdürüleceğini kaydediyor.

Bu kez baz daraltma yöntemi kullanılacak.

Gülistan Doku’nun öldürülüp gömüldüğü, bir süre sonra mezardan çıkarılıp başka noktada toprağa verildiği şeklindeki gizli tanık anlatımı esas kabul ediliyor. Gülistan Doku’nun gölete atlayarak intihar ettiği iddiasının hedef saptırma olduğu ifade edilerek, “Suya attığınız ceset eninde sonunda ortaya çıkar. Bu cesedi bir yere gömdüler, bu çok net” deniyor.

Hedef bir ayda bulmak

En geç bir ay içinde sonuca ulaşılması, yani cesedin bulunması hedefleniyor.

“Cesedi bulamazsak, istenirse 50 kişi daha tutuklansın, yine de ailenin acısını dindiremeyiz, toplumdaki bu yarayı kapatamayız” deniyor.

Ya bulunamazsa…

O takdirde ne olacak?

Sonuç şeffaf şekilde açıklanacak.

Cesedin bulunmaması, dava açılmayacağı anlamına gelmiyor.

İddianame hazırlanacak ve bir yargılama görülecek.

Çünkü kaynaklara göre “Gülistan Doku’nun öldürüldüğüne dair itirafçı beyanları ve dava açmaya yetecek deliller bulunuyor.”

Bu bakımdan, eski Valisi Tuncay Sonel’in rolünü sorduğumda şu yanıtı aldım:

“Cinayete karışan oğlunu kurtarmak.”

Özel bir daire kuruluyor

Gülistan Doku soruşturması Adalet Bakanlığı için bir başlangıç adımı. Öğrendiğim kadarıyla Bakan Yardımcısı Tuncay’a bağlı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü bünyesinde yeni bir dairenin kuruluş hazırlığı yapılıyor.

Bu dairenin görevi, infial uyandıran faili meçhul cinayetleri ve kuşkulu ölümleri araştırmak olacak. Bu daire savcılıklara teknik destek verecek, bilgi-belge yardımı sağlayacak.

Daireki uzman isimler Rojin Kabaiş ve Rabia Naz dosyalarını öncelikli olarak inceleyecek. Narin Güran Davası’nda anne, ağabey ve amcanın haksız yere cezalandırıldığında ilişkin eleştiriler de bakanlık tarafından dikkatle izleniyor.

Kaynaklar “Kamuoyunu tatmin etmeyen hususlar varsa bunları da araştırıyoruz” diyor.