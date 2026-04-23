İktidar 55 taşınmaz için harekete geçti: Halkın nefes aldığı alanları satıyorlar

Türkiye’nin kalp ve damar sağlığı alanındaki önemli merkezlerinden Koşuyolu Kalp Hastanesi’nin 20 bin 854 metrekarelik arsası satışa çıkarıldı. Özelleştirme kapsamında İstanbul’daki üç hastane arazisinin yanı sıra yurt genelinde 55 taşınmazın satışı için süreç başlatıldı. İYİ Partili Çömez “Halkın nefes aldığı alanları satıyorlar” tepkisini gösterdi.

Türkiye’nin kalp ve damar sağlığı konusunda önde gelen merkezlerinden biri olan Kadıköy’deki Koşuyolu Kalp Hastanesi’nin arazisi, özelleştirme kapsamında satışa sunuldu. Hastane bir süre önce Kartal’daki yeni tesislerine taşınmıştı.

ÖZELLEŞTİRME KAPSAMINDA 55 TAŞINMAZ SATILIYOR

Yurt genelinde 55 taşınmazın özelleştirilmesi kararlaştırılmış, bu gayrimenkullerin ada parsel numaraları 17 Mart 2026’da Resmî Gazete’de yayımlanmıştı. Yapılan araştırmada, bu 55 taşınmaz arasında İstanbul’daki üç hastane arazisinin de bulunduğu ortaya çıktı. Söz konusu araziler listede ‘Kadıköy Merdivenköy-Mecidiye, Kartal Soğanlık-Yukarı ve Şişli Teşvikiye’ olarak yer aldı. Eski Koşuyolu Kalp ve Damar Hastalıkları Hastanesi, Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) bünyesinde bulunuyordu.

MUHALEFETTEN TEPKİ

Koşuyolu Hastanesi binaları ve arazisinin satılacak olması TBMM gündemine taşındı. CHP, İYİ Parti ve DEM Parti milletvekilleri, bu taşınmazın geçmişte bağışlarla ve kamusal amaç için halkın kullanımına sunulduğunu belirterek, bağış yoluyla kamuya kazandırılan bir taşınmazın amaca aykırı biçimde satılamayacağını savundu.

İYİ PARTİLİ ÇÖMEZ: “HALKIN NEFES ALDIĞI ALANLARI SATIYORLAR”

İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez, konuya ilişkin şu ifadeleri kullandı:

“Bu satışlar kıyı bölgelerinde, kamu alanlarını kapsıyor. Daha sonra alınan bir kararla da Balıkesir’deki ‘General Balcı Çamlığı’ da satışa çıkarıldı. Halkın nefes aldığı spor ve piknik yaptığı 135 dönümlük alanı da satıyorlar. Birileri alıp AVM, rezidans diker, geriye sadece beton kalır”

