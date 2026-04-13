AKP'li belediye Kanal İstanbul güzergahında 1 yılda 115 taşınmaz sattı!

İktidarın “çılgın proje” olarak tanımladığı Kanal İstanbul’a ilişkin tartışmalar sürerken, AKP’li Arnavutköy Belediyesi’nin 2025 Faaliyet Raporu’na göre proje güzergâhında yer alan alanlarda bir yıl içinde 115 taşınmaz satıldı. Bu satışlardan yaklaşık 1 milyar 255 milyon TL gelir elde edildiği belirtildi.

İstanbul’da Kanal İstanbul projesi güzergâhına ilişkin tartışmalar sürerken, bölgede gerçekleştirilen taşınmaz satışları yeniden gündeme geldi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na bağlı Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından Kanal İstanbul güzergâhında çok sayıda ihale yürütülürken, özellikle Sazlıdere Barajı havza koruma alanı çevresinde konut projelerinin artması kamuoyunda tartışmalara neden oluyor.

TAŞINMAZ SATIŞLARI FAALİYET RAPORUNDA

Bu süreçte, güzergâh üzerinde yer alan Arnavutköy Belediyesi’nin taşınmaz satışlarına ilişkin veriler 2025 yılı Faaliyet Raporu’nda yer aldı. Rapora göre, Belediye Başkanı Mustafa Candaroğlu’nun başkanlığını yaptığı Arnavutköy Belediyesi, bir yıl içerisinde toplam 115 taşınmazın satışını gerçekleştirdi. Söz konusu satışlardan belediye kasasına giren tahsilatın 1 milyar 104 milyon 421 bin 507 TL olduğu belirtildi.

Belediyenin faaliyet raporunda yer alan bu veriler, ilçede özellikle Kanal İstanbul güzergâhında bulunan arazilerin kullanımına ve değerlendirilme biçimine ilişkin tartışmaları yeniden gündeme taşıdı. Satışların önemli bir bölümünün proje hattı üzerinde yer alan taşınmazlarla ilgili olduğu belirtildi.

CHP Arnavutköy Belediye Meclisi Grup Başkanvekili Ayhan Örs, konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede, yalnızca tahsilatı gerçekleşen satışların değil, tahsilatı henüz yapılmayan işlemlerin de hesaba katılması gerektiğini belirtti. Örs, bu kapsamda toplam taşınmaz satış gelirinin yaklaşık 1 milyar 255 milyon TL seviyesine ulaştığını savundu.

"7 MİLYARLIK BÜTÇENİN YÜZDE 15’İ TAŞINMAZ SATIŞINDAN"

Ayhan Örs ayrıca, belediye yönetiminin “bütçe fazlası verdik” yönündeki açıklamalarını eleştirerek, bütçenin önemli bir kısmının taşınmaz satışlarından elde edilmesinin sağlıklı bir mali yapı göstergesi olarak değerlendirilemeyeceğini savundu. Örs, “7 milyarlık bütçenin yüzde 15’ini Arnavutköy halkına ait taşınmazların satışıyla elde etmiş bulunuyoruz. Bunu bütçe fazlası olarak değerlendirmek ne kadar doğru bir yaklaşım? Arnavutköy’ün arsalarını bu şekilde kaybetmiş oluyoruz” açıklamasında bulundu.

Ayrıca Örs, belediyenin bazı projelerinin henüz planlama aşamasında olmasına rağmen kamuoyuna “proje” olarak sunulmasını da eleştirerek, bu durumun yatırım ve hizmet üretimi açısından soru işaretleri yarattığını ifade etti.

