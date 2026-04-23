Erdoğan'ın danışmanı Tuncay Sonel'in oğlunu işaret etti: Bulgular onu gösteriyor
Tunceli'de 6 yıl sonra yeniden gündeme gelen Gülistan Doku soruşturmasında gelişmeler devam ediyor. 'Cinayet' şüphesiyle başlatılan soruşturma; dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in de aralarında bulunduğu 12 kişinin tutuklanmasıyla soruşturma derinleşti.
ERDOĞAN'IN DANIŞMANI SARAL VALİNİN OĞLUNU İŞARET ETTİ
Soruşturmada son olarak eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel’in olay tarihlerinde kullandığı araç, DNA incelemesi için İstanbul'a getirildi. Gelişmeler devam ederken Cumhurbaşkanı ve Erdoğan'ın danışmanı Oktay Saral dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
Soruşturmanın tutuklu eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in oğlu Mustafa Türkay Sonel'e uzandığı yönündeki iddiaları değerlendiren Saral, "Ortada bir kızımızın katli söz konusu. Maalesef bulgular bu cinayeti Valimiz Tuncay Bey'in oğlunun işlediğini işaret ediyor." ifadelerini kullandı.
Trabzon'da yerel medyaya konuşan Saral, yaşananları "bir kızımızın katli" olarak tanımladı.
"Kamuoyunda, medyada gördüğümüz olay bizi derinden sarstı. Umuyorum ki doğru değildir... Söylenenler, yaşananlar çok üzücü, çok acı verici. Ortada neticede bir kızımızın katli söz konusu. 6 yıl önceside olan bir olay. Maalesef bulgular bu cinayeti Valimiz Tuncay Bey'in oğlunun işlediğini işaret ediyor. Bu şekilde bir eski valinin de oğlunun bu cinayete isminin işaret ediliyor olması... O yöne doğru sorgulamalar, yeniden dosyada bazı insanların sorgulanması... İfadeleri alındıktan sonra çok net bir şekilde ortaya konulacak."
"KİM OLURSA OLSUN"
Adalet Bakanlığı'nın ve Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığının süreci titizlikle yürüttüğünü ifade eden Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saral, kimseye ayrıcalık tanınmayacağının belirtti:
"Adalet Bakanlığımız doğru olanı yapıyor. Kim olursa olsun, devletin en üst kademesindeki kim varsa... Göstergeler, bulgular onu ortaya koyuyorsa kim olursa olsun adaletten kaçamaz. Adalet bir devletin adaletsiz olmaz... İnşallah umuyoruz ki öyle olmamıştır ama eğer böyle bir şey varsa, adalet ne diyorsa, o babamızın da oğlu olsa, kimin oğlu olursa olsun eğer böyle bir cinayet işlenmişse... Bu maşeri vicdanı ciddi şekilde rahatsız eder. Adaletin kestiği parmak acımaz. Kim olursa olsun o babanın da, o yetkilinin de oğlunun... kim olursa olsun adalete teslim edilmesi lazım."