Erdoğan'ın danışmanı Tuncay Sonel'in oğlunu işaret etti: Bulgular onu gösteriyor

Tunceli'de 6 yıl sonra yeniden gündeme gelen Gülistan Doku soruşturmasında gelişmeler devam ediyor. 'Cinayet' şüphesiyle başlatılan soruşturma; dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in de aralarında bulunduğu 12 kişinin tutuklanmasıyla soruşturma derinleşti.

ERDOĞAN'IN DANIŞMANI SARAL VALİNİN OĞLUNU İŞARET ETTİ

Soruşturmada son olarak eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel’in olay tarihlerinde kullandığı araç, DNA incelemesi için İstanbul'a getirildi. Gelişmeler devam ederken Cumhurbaşkanı ve Erdoğan'ın danışmanı Oktay Saral dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Soruşturmanın tutuklu eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in oğlu Mustafa Türkay Sonel'e uzandığı yönündeki iddiaları değerlendiren Saral, "Ortada bir kızımızın katli söz konusu. Maalesef bulgular bu cinayeti Valimiz Tuncay Bey'in oğlunun işlediğini işaret ediyor." ifadelerini kullandı.

Trabzon'da yerel medyaya konuşan Saral, yaşananları "bir kızımızın katli" olarak tanımladı.

"Kamuoyunda, medyada gördüğümüz olay bizi derinden sarstı. Umuyorum ki doğru değildir... Söylenenler, yaşananlar çok üzücü, çok acı verici. Ortada neticede bir kızımızın katli söz konusu. 6 yıl önceside olan bir olay. Maalesef bulgular bu cinayeti Valimiz Tuncay Bey'in oğlunun işlediğini işaret ediyor. Bu şekilde bir eski valinin de oğlunun bu cinayete isminin işaret ediliyor olması... O yöne doğru sorgulamalar, yeniden dosyada bazı insanların sorgulanması... İfadeleri alındıktan sonra çok net bir şekilde ortaya konulacak."

"KİM OLURSA OLSUN"

Adalet Bakanlığı'nın ve Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığının süreci titizlikle yürüttüğünü ifade eden Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saral, kimseye ayrıcalık tanınmayacağının belirtti: