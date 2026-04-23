Devlet Bahçeli hayranı olduğu diziyi açıkladı: Kaçırmıyorum

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, MHP Genel Merkezi’ndeki makamında Demirören Medya TV Grup Başkanı Murat Yancı, CNN TÜRK Ankara Temsilcisi Dicle Canova ve Kanal D Ankara Temsilcisi Zafer Şahin’i kabul etti.

İç ve dış siyasete dair değerlendirmelerin yapıldığı görüşmede Bahçeli, yerli medyanın ve Türk yapımı dizilerin önemine dikkat çekti.

DEVLET BAHÇELİ HAYRANI OLDUĞU DİZİYİ AÇIKLADI: KAÇIRMIYORUM

Milliyet'in haberine göre, görüşme sırasında Türk dizilerinin dünya çapındaki başarısından övgüyle bahseden Bahçeli, yerli yapımların devlet ve millet için taşıdığı stratejik öneme değindi.​​ Bu yapımların uluslararası arenada Türkiye’yi temsil ettiğini belirten MHP lideri, sektörün daha fazla desteklenmesi gerektiğini ifade etti.

Bahçeli, güncel yapımlar arasında hayran olduğu diziyi de açıkladı.

"Uzak Şehir" dizisini çok beğendiğini ve her bölümünü kaçırmadan izlediğini vurgulayan Bahçeli, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Ziyaret sonunda Murat Yancı, Bahçeli’ye Ferdi Tayfur plakları ile "Sultan II. Abdülhamid Dönemi Suriye" adlı kitabı hediye etti.