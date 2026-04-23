Bodrum'da bir ilk: Turizm işçisi greve çıkıyor

Muğla Bodrum'da faaliyet gösteren Hapimag Resort Sea Garden Otel'de, 26 Ocak'ta başlayan toplu iş sözleşmesi süreci uzlaşmazlıkla sonuçlandı. 30 yıldır aynı otelde örgütlü olan ve bugüne kadar 15 kez toplu iş sözleşmesine imza atan TOLEYİS (Türkiye Otel, Lokanta, Dinlenme Yerleri İşçileri Sendikası), işveren tarafının bu kez diyalog kanallarını kapattığını duyurdu.

30 YILLIK GELENEK MASADA KALDI

Turizm sektöründe uzun süreli endüstriyel barışın örneklerinden biri olan tesiste, 15 dönemdir sorunsuz işleyen toplu sözleşme süreci ilk kez durma noktasına geldi. Sendika yönetimi, sürecin ilerlemesi için yaptıkları tüm çağrıların işveren tarafından karşılıksız bırakıldığını belirtti. İşçiler, 30 yıllık kazanımlarının ve diyalog ortamının, işverenin masadan kalkmasıyla tehlikeye girdiğini vurguluyor.

İŞÇİLERE "SENDİKADAN İSTİFA" BASKISI İDDİASI

Tıkanan sözleşme süreciyle birlikte sahada baskı iddiaları da gündeme geldi. TOLEYİS tarafından yapılan açıklamada, yasal süreç devam ederken çalışanların sendikadan istifaya zorlandığı ifade edildi. İşverenin bu tutumunun, anayasal bir hak olan sendikalaşma özgürlüğüne yönelik bir müdahale olduğu belirtiliyor.

CUMA SABAHI 373 İŞÇİYLE GREV BAŞLIYOR

Dün gerçekleştirilen ve TOLEYİS Genel Başkan Yardımcısı Cemalettin Kelten, Türk İş Ege Bölge Başkanı Hayrettin Çakmak ile Marmaris Şube Başkanı Ersin Sancaklı'nın katıldığı bilgilendirme toplantısında grev kararı resmileşti. Alınan karara göre, otelde çalışan yaklaşık 373 işçi Cuma sabahı itibarıyla iş bırakacak.

BODRUM TURİZMİNDE BİR İLK

Cuma sabahı başlayacak olan bu eylem, sadece otel özelinde değil, Bodrum turizm sektörü genelinde de bir dönüm noktası niteliği taşıyor. Hak arama mücadelesi kapsamında başlatılan bu eylem, Bodrum'un turizm tarihindeki ilk grev olarak kayıtlara geçecek. 373 çalışanın katılımıyla gerçekleşecek olan grevin, bölgedeki diğer turizm tesislerindeki çalışma koşulları ve sendikal haklar açısından da emsal teşkil etmesi bekleniyor.