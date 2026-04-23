Can Atalay'dan Ulusal Egemenlik Bayramı'nda Kurtulmuş'a çağrı!

TİP Hatay Milletvekili seçilmesine ve Anayasa Mahkemesi hak ihlali kararına karşın Silivri’deki Marmara Kapalı Cezaevi’nde tutuklu bulunan Can Atalay, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'a çağrıda bulundu.

Atalay, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Kurtulmuş’a seslenerek, "Sn Numan Kurtulmuş, geçtiğimiz günlerde 'Can Atalay Olayı üzerine artık konuşmak istemediğini' açıkladı. Gerçekten de artık üzerine yapılacak bir konuşma kalmamıştır. Yapılması gereken TBMM Başkanı Sayın Numan Kurtulmuş’un bir imzası ile Meclis listesine yazılmamdır" ifadelerini kullandı.

"İKİ BAŞVURUYA YANIT ALAMADIM"

"TBMM Başkanlığına, Mart ve Nisan aylarında iki ayrı dilekçe ile başvurdum. İkisine de bir yanıt alamadım" diyen Atalay, "Soruyorum: Sn. Numan Kurtulmuş'un bağlılık yemini ettiği Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın halen yürürlükte olduğunu hatırlaması için daha kaç mahkeme kararı yazılması gerekiyor?" dedi.

AYM kararlarına vurgu yapan Atalay, şunları ifade etti:

"AYM kararlarının uygulanmaması konusunda Danıştay, yakın tarihli bir kararında; *'AYM kararlarının gereğini yerine getirmeyen kamu görevlilerinin, devlete sadakat yükümlülüğünü ihlal etmiş olacağını'* vurgulamıştır. Bir milletvekilinin Anayasa’nın hükümlerine ve AYM’nin kararlarına karşın hapiste tutulması TBMM için varoluş nedeniyle apaçık bir çelişkidir. TBMM, 106. Yılında yurttaşın oyuyla seçilmiş bir vekilin “fiilen” rehin tutulmasına göz yumamaz."

KURTULMUŞ'A ÇAĞRI YAPTI

Meclis Başkanı Kurtulmuş'a seslenen Atalay, "Mart ve Nisan 2026’daki dilekçelerimde belirttiğim üzere TBMM Başkanı Sayın Numan Kurtulmuş’u bir kez daha görevini yapmaya davet ediyorum. Bir kez daha sesleniyorum: Sn. Kurtulmuş; Anayasa ve AYM Kararları gereği, Seçilmiş Hatay Milletvekili Can Atalay’ı bir imza ile Meclis Kütüğüne kayıt işlemini gerçekleştirmeniz, bağlılık yemini ettiğiniz Anayasa uyarınca göreviniz ve sorumluluğunuzdur" ifadelerini kullandı.