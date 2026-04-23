Tutuklanan eski vali 17 yıllık kayıp Yusuf dosyasından da çıktı! Üstelik aileye bu sözü söylemiş

Adalet Bakanlığı'nda, faili meçhul dosyalar ve takipsizlik kararlarının yeniden incelenmesi amacıyla özel bir birim oluşturulması, yıllardır devletin raflarında bekleyen kayıp vakalarındaki karanlık noktaları yeniden tartışmaya açtı. Trabzon'un Of ilçesinde 30 Mart 2009 tarihinde çöp dökmeye gittikten sonra kaybolan ve arama çalışmalarında hiçbir izine ulaşılamayan 9 yaşındaki Yusuf Kazdal'ın ailesi de bu gelişme üzerine süreci yeniden takibe aldı.

Bakan Akın Gürlek’in konuya ilişkin yaptığı, "Sadece Gülistan Doku dosyası değil, Rabia Naz ve Rojin Kabaiş dosyaları da inceleniyor. Biz bir birim kurduk. Faili meçhuller, daha önce takipsizlik verilen tüm dosyalar tek tek inceleniyor" açıklamasının ardından konuşan baba Tahir Kazdal, olayların yaşandığı dönemde Of ilçesinde görev yapan kritik bir isme dikkati çekti. Baba Kazdal, Gülistan Doku soruşturması kapsamında tutuklanan Tunceli eski Valisi Tuncay Sonel’in, Yusuf'un kaybolduğu 2008-2012 yılları arasında Of Kaymakamı olarak görev yaptığını hatırlattı.

KAYIP GÜNÜ 'ÇÖKEN' KAMERALAR VE İFADESİ ALINMAYAN SUBAY

Dosyaya dair savcılık soruşturmasının sürdüğünü belirten baba Tahir Kazdal, olayın yaşandığı günü ve kamu görevlilerinin o dönemdeki adımlarını sorguluyor. İnşaatta çalıştığı gün öğle arasında eve geldiğinde eşinin Yusuf’un dönmediğini söylediğini aktaran Kazdal, akşam saatlerine kadar süren bekleyişin ardından arama çalışmalarını başlattıklarını ifade etti. Arkadaşları Yusuf'un saat 14.30'da eve gitmek üzere yanlarından ayrıldığını söylerken, bir başka tanık çocuğu saat 19.00 civarında bir marketin önünde gördüğünü iddia etti.

Tahir Kazdal, dönemin kamu görevlilerinin eylemlerini ve teknik aksaklıkları şu ifadelerle anlattı:

"Belediyeye ilan verdim. O zamanlar bir subay vardı. Sabah olunca beni yanına çağırdı. Dere kenarında bir pantolon bulduğunu söyledi. Pantolon çok büyüktü, Yusuf’a uygun değildi ve zaten onun da değildi. Yusuf’u benden daha çok görüyordu. Neyi kapatmaya çalıştı bilinmez. Evimizin köşesinde manav vardı. Manavın kamerası bir gün öncesinde çalışıyor ama Yusuf’un kaybolduğu gün çalışmıyor. Hesapta araştırmışlar, öyleymiş. O gün kameranın çöktüğünü söylediler. Bunlar aklımızda bir soru işareti oldu. Dosyamız kapanmış değil, savcımız araştırmalarına devam ediyor. İnşallah bir sonuç çıkar."

ERDOĞAN İLE GÖRÜŞME VE TUNCAY SONEL'İN DİKKAT ÇEKEN ZİYARETİ

Baba Kazdal, dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan ile kurdukları doğrudan temasın hemen sonrasında, dönemin Of Kaymakamı Tuncay Sonel'in evlerine geldiğini belirtti. Kazdal, o dönemki milletvekili Abdulkadir Kart aracılığıyla Erdoğan ile telefonda görüştüğünü, bu görüşme biter bitmez kapılarının çaldığını vurguladı.

Kazdal, Gülistan Doku dosyasında tutuklanan Sonel ile ilgili şüphelerini şu sözlerle dile getirdi:

"Tunceli Valisi bizim eski kaymakamımızdı. O zaman bizimle çok ilgilendi. Şimdiki Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan başbakandı. Milletvekili Abdulkadir Kart bizi telefonla Cumhurbaşkanımızla görüştürdü. Cumhurbaşkanımızla telefonda 10 dakikadan fazla görüşmemiz oldu. O soru sordu ben de cevapladım. Telefon görüşmemiz bittikten sonra kapımız çaldı. Bir de baktım ki, o zamanın kaymakamı Tuncay Sonel geldi. ‘Aferin, sen balığı baştan yakaladın’ dedi. Biz de onu içeri davet ettik. ‘Balığı baştan yakaladın’ demesinin ne anlama geldiğini bilemiyorum. Bize o dönem ne derlerse inanıyoruz. Başımıza böyle acı bir olay geldi. O dönem bizimle ilgilendi. Eşimin kafası dağılsın diye iyilikleri de olmuştu. Ancak iyilik miydi yoksa bir şeylerin üzerini kapatmak için miydi; onu da bilemiyoruz. Şu ana kadar şüphem yoktu. Tuncay Sonel ile babası vefat ettiğinde konuşmuş, mesajlaşmıştık. Şimdiki olayları duyunca benim de canım sıkıldı. Acaba diyorum öyle midir? Yine de inanamıyorum. Benim bir ümidim var. O da bana pantolonu gösteren subayın ifadesidir. 'Onun ifadesi alındı' dediler ama alınmadı. Subay olduğu için çekimser kaldık. Herhangi bir olay olur diye sesimiz çıkmadı ama Allah bilir. Bizim dosyaya el atılırsa memnun oluruz. Belki yurt dışına kaçmıştır, 18 yaşından sonra gelir ama yok. 18 yaşında, eve oğlum için seçmen kağıdı bile geldi ama o gelmedi."

KAYIP ÇOCUĞA SEÇMEN KAĞIDI, YIKILAN BOŞ MEZAR

Ailenin 17 yıllık arayışı boyunca devletin farklı kurumları birbiriyle çelişen adımlar attı. Çocuğa 18 yaşına girdiği yıl eve seçmen kağıdı gönderen yetkililer, diğer yandan ailenin teselli bulmak için yaptırdığı mezarı ortadan kaldırdı. Ailenin kendi imkanlarıyla yaptırdığı boş mezarı önce jandarma ekipleri gelerek kazdı. Ardından idare, yol genişletme çalışmalarını gerekçe göstererek mezarı ve taşını tamamen kaldırdı. Anne Esma Kazdal, üzerinde "Kayıp Yusuf" yazan mezar taşını bugün evinde saklıyor.

Kızının yapay zeka kullanarak Yusuf'un büyümüş halinin robot resmini çizdiğini belirten anne Esma Kazdal, yetkililere şu sözlerle seslendi:

"Umudum hiç kaybolmadı. Oğlum gelecek diye her zaman bir umudum var. Bu süreçte hayatımız, ölüymüşüz gibi devam etti. Ölü gibi yaşıyoruz. Yaşamak zorundayız. Düşmanımızı bilmiyoruz. Yusuf için mezar taşı yaptırmıştık. Boş bir mezar yapmıştık. Bir gün gelip, 'Mezarı açacağız’ dediler. Açıp baktılar, hiçbir şey yok. Mezar taşına da Kayıp Yusuf yazdırmıştık. Bir süre öylece mezar başına gidip geldik, boş mezarda dua edip, ağladık. Yol genişletilmesi çalışmalarında mezarı ve taşını kaldırttılar. Her zaman kayıplar ve Yusuflar konuşulsun. Bu acıyla yaşıyoruz. Kızım da yapay zekayı kullanarak Yusuf’un büyük haliyle robot resmini yapmış. Gerçekten sanki oymuş gibi, çok benziyor. Bu resim bize hayal oldu. Büyüklerimden Yusuf’un olayını aydınlatmasını istiyorum. Ölü ya da diri; yeniden dosyamız ele alınsın. Kucağımızdan en küçük yavrumuz alındı. Adalet Bakanı'na sesleniyorum; bütün kayıplar bulunsun ama benim acım çok. Bizim acımız için büyüklere sesleniyorum; 17 yıldır ölmedik öylece yaşıyoruz." (DHA)