Başkent Ankara’da aylardır devam eden su sıkıntısı endişesi, bahar yağışlarının etkisiyle bir miktar hafifledi. Kent genelinde görülen yağışlar baraj havzalarına rahatlama sağlarken, uzun süredir düşüş eğiliminde olan su rezervleri de yerini yavaş da olsa bir toparlanmaya bıraktı.

ANKARA BARAJI TOPLAM DOLULUK ORANI: 40.84

ASKİ verilerine göre başkentin su depolarındaki doluluk oranı her geçen gün kademeli bir artış gösteriyor. 20 Nisan Pazartesi günü yapılan ölçümlerde yüzde 40,35 olarak kaydedilen seviye, 21 Nisan Salı itibarıyla yüzde 40,52’ye yükselirken dün yüzde 40,67 olan bu oran bugün itibariyle yüzde 40,84 olarak kaydedildi.

ANKARA BARAJI AKTİF DOLULUK ORANI: 33.95

Kentte doğrudan tüketim için kullanılabilir aktif su miktarında da yavaş fakat düzenli bir artış gözlemleniyor. 20 Nisan’da yüzde 33,41 olarak ölçülen aktif doluluk oranı, 21 Nisan’daki değerlendirmelerde yüzde 33,60 seviyesine çıktı. 22 Nisan itibarıyla ise bu oran yüzde 33,76 seviyesine çıkarak yükselişini sürdürürken bugün ise bu oran yüzde 33.95 olarak kaydedildi.

Uzmanlar bu artış ivmesini olumlu bulmakla birlikte kentin su güvenliğinin kalıcı hale gelmesi için sürecin büyük bir titizlikle takip edilmesi gerektiği konusunda uyarılarda bulunuyor.

ANKARA BARAJLARINDA SON DURUM

ASKİ’nin 23 Nisan 2026 raporuna göre, Ankara’ya su sağlayan barajlardaki son doluluk oranları şu şöyle:

Akyar Barajı: % 75,59

75,59 Çamlıdere Barajı: % 34,80

34,80 Çubuk 2 Barajı: % 68,70

68,70 Eğrekkaya Barajı: % 75,29

75,29 Kargalı Barajı: % 100.00

100.00 Kavşakkaya Barajı: % 60,72

60,72 Kesikköprü Barajı: % 100

100 Kurtboğazı Barajı: % 33,00

33,00 Peçenek Barajı: % 27,48

27,48 Türkşerefli Barajı: %6,35

SU MİKTARI REKOR KIRDI

Ankara barajlarına gelen su miktarında 2025 yılına oranla devasa bir artış yaşandığı resmi verilere yansıdı. Geçtiğimiz yılın şubat ayında barajlara yaklaşık 15 milyon metreküp su gelirken bu yılın aynı döneminde miktar 236 milyon metreküpü aşarak tarihi bir sıçrama yaptı.

Ocak ve mart aylarında da geçtiğimiz yılın 2 katından fazla su girişi sağlanması başkentin su rezervlerini ayağa kaldırdı. Nisan ayı verileri incelendiğinde havzalara düşen su miktarının 131 milyon metreküpü geçerek geçen yılın aynı dönemini geride bıraktığı görüldü.

İki yıl arasındaki bu keskin fark başkentin kuraklık zincirini kırdığını ve havzaların nihayet dolmaya başladığını tescilledi. Yılın ilk dört ayında elde edilen toplam veriler Ankara'nın su güvenliği açısından son yılların en verimli dönemini geçirdiğini kanıtladı.

BARAJ DOLULUK ORANI NEDİR?

Baraj doluluk oranı, bir barajda depolanan su miktarının toplam kapasiteye oranını ifade eden önemli bir göstergedir. Genellikle yüzde (%) olarak açıklanır ve mevcut suyun ne kadarının kullanılabilir olduğunu ortaya koyar. Bu oran, su kaynaklarının durumunu anlamak için düzenli olarak takip edilir.

İçme suyu temini, tarımsal sulama ve enerji üretimi gibi alanlarda planlama yapılmasına yardımcı olur. Doluluk oranındaki değişimler, su yönetimi açısından kritik veriler sunar. Böylece olası kuraklık ya da taşkın riskleri önceden değerlendirilebilir.

BARAJ DOLULUK ORANI NEDEN ÖNEMLİ?

Baraj doluluk oranı, bir bölgenin su ihtiyacını karşılayıp karşılayamayacağını gösterdiği için büyük önem taşır. Özellikle büyük şehirlerde yaşayan nüfusun suya erişimi doğrudan bu oranlara bağlıdır. Doluluk seviyesinin düşmesi, kuraklık riskini artırarak su tasarrufu önlemlerini gündeme getirir.

Yüksek doluluk oranları ise taşkın kontrolünü ve suyun dengeli yönetimini gerekli kılar. Tarım ve enerji üretimi de bu seviyelerden doğrudan etkilenir. Bu nedenle doluluk oranları, sürdürülebilir su yönetiminin temel göstergelerinden biri olarak kabul edilir.

BARAJ DOLULUK ORANLARI NEDEN ÖNEMLİ?

Baraj doluluk oranları, birden fazla su kaynağının genel durumunu ortaya koyarak geniş çaplı bir değerlendirme yapılmasını sağlar. Bu veriler sayesinde şehirlerin toplam su rezervi hakkında net bir tablo elde edilir.

Doluluk oranlarının düşmesi, su kesintisi ihtimalini ve kuraklık riskini artırabilir. Artış göstermesi ise su arzının rahatladığını ve kaynakların güçlendiğini gösterir. Yetkili kurumlar bu verileri kullanarak uzun vadeli planlamalar yapar. Bu nedenle doluluk oranları, su politikalarının belirlenmesinde önemli bir rol oynar.

BARAJ DOLULUKLARINDA YAĞIŞIN ROLÜ NEDİR?

Yağış, barajların doluluk seviyesini doğrudan etkileyen en önemli doğal faktörlerden biridir. Ancak yalnızca yağış miktarı değil, yağışın süresi ve düzenli olup olmaması da büyük önem taşır. Kısa süreli ve yoğun yağışlar genellikle geçici artışlar sağlar.

Buna karşılık uzun süreli ve dengeli yağışlar, barajlardaki su seviyesinin kalıcı olarak yükselmesine katkıda bulunur. Kar yağışı ve erime süreci de su kaynaklarını besleyen önemli unsurlardandır. Bu nedenle özellikle kış aylarında görülen düzenli yağışlar, su rezervlerinin korunması açısından kritik bir rol oynar.