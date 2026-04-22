Başkent Ankara'da aylardır süregelen susuzluk endişesi bahar yağmurlarıyla birlikte bir nebze olsun hafiflemeye başladı. Şehir genelinde etkili olan yağışlar baraj havzalarına nefes aldırırken rezervlerdeki tehlikeli düşüş grafiği yerini yavaş bir yükselişe bıraktı.

Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) tarafından paylaşılan güncel veriler kuraklığın izlerinin silinmeye çalışıldığını ancak tehlikenin henüz tamamen ortadan kalkmadığını ortaya koydu.

ANKARA BARAJI TOPLAM DOLULUK ORANINDA SON DURUM (ASKİ VERİLERİ)

ASKİ kayıtlarına göre başkentin su depolarındaki doluluk miktarı her geçen gün küçük adımlarla yukarı tırmanıyor. 20 Nisan Pazartesi günü yapılan ölçümlerde yüzde 40,35 seviyesine ulaşan doluluk oranı 21 Nisan Salı günü itibarıyla yüzde 40,52 olarak güncellendi.

BARAJLARDAKİ DOLULUK GEÇEN YILI AŞSA DA KRİTİK SEVİYEDE KALMAYA DEVAM EDİYOR

Bugün yani 22 Nisan tarihinde ise bu oran yüzde 40,67 seviyesine ulaştı. Mevcut rakamlar her ne kadar geçtiğimiz yılın aynı döneminde kaydedilen yüzde 28,38’lik tablonun üzerinde olsa da barajların henüz tam kapasiteye ulaşmaktan çok uzak olduğu görülüyor.

ANKARA BARAJI AKTİF DOLULUK ORANI

Kentin doğrudan kullanımına sunulan aktif doluluk oranlarında da yavaş ancak istikrarlı bir ilerleme kaydediliyor. 20 Nisan tarihinde yüzde 33,41 olarak belirlenen aktif doluluk oranı 21 Nisan günü yapılan tespitlerle beraber yüzde 33,60 seviyesine yükseldi.

22 Nisan itibarıyla ise bu oran yüzde 33,76 seviyesine çıkarak yükselişini sürdürdü. Uzmanlar bu artış ivmesini olumlu bulmakla birlikte kentin su güvenliğinin kalıcı hale gelmesi için sürecin büyük bir titizlikle takip edilmesi gerektiği konusunda uyarılarda bulunuyor.

ANKARA BARAJLARI DOLULUK ORANLARI

ASKİ’nin 22 Nisan 2026 raporuna göre, Ankara’ya su sağlayan barajlardaki son doluluk oranları şu şekilde:

Akyar Barajı: % 75,29

Çamlıdere Barajı: % 34,65

Çubuk 2 Barajı: % 68,34

Eğrekkaya Barajı: % 75,13

Kargalı Barajı: % 100.00

Kavşakkaya Barajı: % 60,26

Kesikköprü Barajı: % 100

Kurtboğazı Barajı: % 33,03

Peçenek Barajı: % 27,48

Türkşerefli Barajı: %6,35

BAŞKENT BARAJLARINA 2026 PİYANGOSU VURDU GELEN SU MİKTARI REKOR KIRDI

Ankara barajlarına gelen su miktarında 2025 yılına oranla devasa bir artış yaşandığı resmi verilere yansıdı. Geçtiğimiz yılın şubat ayında barajlara yaklaşık 15 milyon metreküp su gelirken bu yılın aynı döneminde miktar 236 milyon metreküpü aşarak tarihi bir sıçrama yaptı.

Ocak ve mart aylarında da geçtiğimiz yılın 2 katından fazla su girişi sağlanması başkentin su rezervlerini ayağa kaldırdı. Nisan ayı verileri incelendiğinde havzalara düşen su miktarının 131 milyon metreküpü geçerek geçen yılın aynı dönemini geride bıraktığı görüldü.

İki yıl arasındaki bu keskin fark başkentin kuraklık zincirini kırdığını ve havzaların nihayet dolmaya başladığını tescilledi. Yılın ilk dört ayında elde edilen toplam veriler Ankara'nın su güvenliği açısından son yılların en verimli dönemini geçirdiğini kanıtladı.

BUHARLAŞMA TEHDİDİ HAVZALARDAKİ REZERVLERİN VERİMLİLİĞİNİ DÜŞÜRÜYOR

Başkentte mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıkları su yönetimi için gizli bir risk faktörü oluşturmaya devam ediyor. Havzaya düşen suyun bir bölümü yüksek sıcaklığın etkisiyle hızla buharlaşarak atmosfere karışıyor. Bu durum rezervlerin dolma hızını doğrudan yavaşlatırken ASKİ yetkilileri artan sıcaklıkların baraj verimliliği üzerindeki olumsuz etkilerine karşı vatandaşlara tasarruf çağrılarını yinelemeyi sürdürüyor.

BARAJ DOLULUK ORANI NEDİR?

Baraj doluluk oranı, bir barajda depolanan su miktarının toplam kapasiteye oranını ifade eden önemli bir göstergedir. Genellikle yüzde (%) olarak açıklanır ve mevcut suyun ne kadarının kullanılabilir olduğunu ortaya koyar. Bu oran, su kaynaklarının durumunu anlamak için düzenli olarak takip edilir.

İçme suyu temini, tarımsal sulama ve enerji üretimi gibi alanlarda planlama yapılmasına yardımcı olur. Doluluk oranındaki değişimler, su yönetimi açısından kritik veriler sunar. Böylece olası kuraklık ya da taşkın riskleri önceden değerlendirilebilir.

BARAJ DOLULUK ORANI NEDEN ÖNEMLİ?

Baraj doluluk oranı, bir bölgenin su ihtiyacını karşılayıp karşılayamayacağını gösterdiği için büyük önem taşır. Özellikle büyük şehirlerde yaşayan nüfusun suya erişimi doğrudan bu oranlara bağlıdır. Doluluk seviyesinin düşmesi, kuraklık riskini artırarak su tasarrufu önlemlerini gündeme getirir.

Yüksek doluluk oranları ise taşkın kontrolünü ve suyun dengeli yönetimini gerekli kılar. Tarım ve enerji üretimi de bu seviyelerden doğrudan etkilenir. Bu nedenle doluluk oranları, sürdürülebilir su yönetiminin temel göstergelerinden biri olarak kabul edilir.

BARAJ DOLULUKLARINDA YAĞIŞIN ROLÜ NEDİR?

Yağış, barajların doluluk seviyesini doğrudan etkileyen en önemli doğal faktörlerden biridir. Ancak yalnızca yağış miktarı değil, yağışın süresi ve düzenli olup olmaması da büyük önem taşır. Kısa süreli ve yoğun yağışlar genellikle geçici artışlar sağlar.

Buna karşılık uzun süreli ve dengeli yağışlar, barajlardaki su seviyesinin kalıcı olarak yükselmesine katkıda bulunur. Kar yağışı ve erime süreci de su kaynaklarını besleyen önemli unsurlardandır. Bu nedenle özellikle kış aylarında görülen düzenli yağışlar, su rezervlerinin korunması açısından kritik bir rol oynar.