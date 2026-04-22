Türkiye’de büyüdü, tekstilde 42 ülkeye ulaştı: Şimdi konkordato istedi!

Türk tekstil sektöründe artan maliyetler ve finansmana erişimde yaşanan zorluklar köklü firmaları zorlamaya devam ediyor. Son olarak uzun yıllardır hazır giyim alanında faaliyet gösteren Kelebek Tekstil ile Kelebek Mağazacılık konkordato talebiyle mahkemeye başvurdu.

Sektördeki ekonomik baskıların bir yansıması olan bu gelişme hazır giyim dünyasında geniş yankı uyandırdı.

GEÇİCİ MÜHLET KARARI ÇIKTI

Şirketlerin başvurusunu inceleyen İstanbul 2. Asliye Ticaret Mahkemesi Kelebek Tekstil ve Kelebek Mağazacılık için 3 aylık geçici mühlet kararı verdi. Bu süreç boyunca şirketlerin mali yapısı uzmanlar tarafından mercek altına alınacak ve ticari faaliyetler yasal denetim altında sürdürülecek. Mahkemenin kararı şirketlerin borçlarını yapılandırabilmesi adına kritik bir zaman kazanmalarını sağlıyor.

TAM 42 ÜLKEYE İHRACAT YAPIYORDU

Kuruluşu 1973 yılına dayanan yarım asırlık şirket özellikle Perspective markasıyla hem iç pazarda hem de yurt dışında büyük bir büyüme ivmesi yakalamıştı. Marka en güçlü döneminde 42 farklı ülkede 100’ü aşkın satış noktasına ulaşarak Türk tekstilinin dünyadaki temsilcilerinden biri haline gelmişti. Küresel pazardaki etkinliğiyle dikkat çeken firmanın mali darboğaza girmesi sektör temsilcilerini endişelendirdi.

Şirketler iflas etti, Ücret Garanti Fonu ödemeleri patladı

DÜNYA GENELİNDEKİ MAĞAZA SAYISINDA DARALMA YAŞANDI

Şirketin bugün itibarıyla Türkiye ile birlikte Dubai, Irak, İran, Mısır, Filistin, Kosova ve Özbekistan gibi ülkelerde toplam 20 mağaza ile faaliyetlerini sürdürdüğü ifade ediliyor. Bir dönem ulaşılan satış noktası sayısındaki düşüş ve yaşanan mali zorluklar konkordato sürecinin gerekçeleri arasında gösteriliyor. Sektör paydaşları maliyet artışlarının hazır giyim devleri üzerindeki olumsuz etkilerinin sürdüğüne dikkat çekiyor.