Şirketler iflas etti, Ücret Garanti Fonu ödemeleri patladı

İş dünyasında yaprak dökümü sürüyor. Konkordato, iflas, iflas ertelemesi veya aciz vesikası gibi nedenlerle maaşını alamayan milyonlarca kişi, çareyi İşsizlik Sigortası Fonu bünyesindeki Ücret Garanti Fonu’nda (ÜGF) arıyor.

Ekonomim'den Mehmet Kaya'nın incelediği Mart 2026 sonuçlarını içeren İşsizlik Sigortası Bülteni verilerine göre, işyerinin ödeme aczine düşmesi nedeniyle son üç aylık ücretini devletten talep edenlerin sayısı korkutucu boyutlara ulaştı.

MAĞDUR SAYISI KATLANDI

Önceki yıllarda genellikle 4 bin ile 6 bin kişi arasında seyreden Ücret Garanti Fonu’ndan yararlanan kişi sayısı, 2026 Mart ayı sonu itibarıyla bir önceki yılın aynı dönemine göre devasa bir artışla 13 bin 4 kişiye yükseldi.

ÖDEMELERDE YÜZDE 194’LÜK "ACİZE DÜŞÜŞ" SIRALAMASI

Yüksek enflasyonun maliyetler üzerindeki etkisiyle birlikte, 2026’nın Ocak-Mart döneminde yapılan ücret garanti ödemeleri, bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 194 oranında artış gösterdi. Öte yandan, İşsizlik Sigortası Fonu’nun toplam giderleri aynı dönemde yüzde 33,5 artarken, "Gençliğin Üretim Gücü" (GÜÇ) gibi aktif işgücü programlarına harcanan tutar yüzde 95,5 artışla 18,9 milyar TL seviyesine ulaştı.

21 YILLIK TABLO: 176 BİN KİŞİYE ÖDEME YAPILDI

Sistemin başladığı 2005 yılından bu yana toplamda 176 bin 111 kişi bu fondan yararlandı ve bu kişilere toplamda 1 milyar 447 milyon 533 bin TL ödeme yapıldı. Her ne kadar bu tutar, 2026’nın sadece ilk üç ayında ödenen 27,7 milyar TL'lik toplam işsizlik maaşı yanında küçük görünse de, yararlanan kişi sayısının bir yıl içinde bu denli sıradışı artması ekonomistler tarafından "dikkate değer bir kriz sinyali" olarak değerlendirildi.

AKTİF İŞGÜCÜ PROGRAMLARINDA YOĞUNLAŞMA

Mart ayı sonu itibarıyla, fonun genel giderlerindeki artışın büyük bir kısmı yeni araçların eklendiği aktif işgücü programlarında toplandı.

Bu kalemdeki ödemeler yüzde 95 oranında artarken, işveren sigorta prim desteği gibi teşvikleri kapsayan diğer yüksek ödeme kalemindeki artış yüzde 10,2’de kaldı. 2026’nın ilk çeyreğinde bu kapsamdaki destek ve teşvik ödemeleri 23,2 milyar TL olarak gerçekleşti.