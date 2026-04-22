Bakanlıktan Fındıklı Belediyesi'ne 'çöp dökme' cezası

Yayınlanma:
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, açık alana çöp döktüğü tespit edilen Fındıklı Belediyesi'ne 2 milyon 346 bin TL idari para cezası uygularken, olayla ilgili savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Rize’nin Fındıklı Belediyesi hakkında "açık alana çöp dökme ve depolama" iddiasıyla yürüttüğü incelemeler neticesinde 2 milyon 346 bin TL tutarında idari para cezası kesti.

ÇUKUR AÇIP ATIK DÖKTÜKLERİ TESPİT EDİLDİ

Bakanlığa ulaşan şikayetleri değerlendiren Rize İl Müdürlüğü ekipleri, Fındıklı Belediyesi’ne yönelik saha denetimleri gerçekleştirdi. Yapılan incelemelerde, belediyeye ait resmi plakalı bir aracın, açık alanda çöp dökülmesi amacıyla açılan çukura katı atık boşalttığı belirlendi.

SAVCILIĞA SUÇ DUYURUSU

Söz konusu tespitlerin ardından Çevre Kanunu kapsamında belediyeye 2 milyon 346 bin TL idari para cezası uygulanmasına karar verildi. Bakanlık, idari yaptırımın yanı sıra konuyla ilgili olarak belediye hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunulduğunu açıkladı. (DHA)

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

