Prenses bakım kabusu oldu: Soluğu hastanede aldı

Prenses bakım kabusu oldu: Soluğu hastanede aldı
Adana'da güzellik merkezinde yaptırdığı cilt bakımı sonrası yüzünde yanık oluştuğunu öne süren kadın, işletme sahibi ve uygulamayı yapan kişi hakkında şikayette bulundu.

Saide G. (40), 17 Nisan'da merkez Çukurova ilçesi Mahfesığmaz Mahallesi'ndeki güzellik merkezine cilt bakımı yaptırmak üzere gitti.

İddiaya göre, bakım sırasında yüzünde yanma hisseden kadın, bir sorun olmayacağı söylenmesi üzerine işletmeden ayrıldı.

Yüzündeki yanma hissi ve ağrıları artan Saide G'ye ertesi gün başvurduğu Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 2. derece yanık teşhisi konuldu.

Saide G, bunun üzerine polis merkezine giderek işletme sahibi ve uygulamayı yapan kişiden şikayetçi oldu.

"YÜZÜMDE 2. DERECE YANIKLAR OLMUŞ"

Saide G, güzellik merkezine "prenses bakım" olarak adlandırılan işlemi yaptırmak üzere gittiğini söyledi.

İşlem sırasında yüzünde yanma hissettiğini belirten Saide G, "Yüzümün yandığını oradaki çalışana söyledim. 'Bu normal, 10-15 güne kadar geçer.' dedi. Eve geldiğimde yüzümde büyük büyük yanıklar vardı. Güzellik merkezinin çalışanına ulaştım ve geçeceğini söyleyerek bana bir merhem ismi verdi. Bir gün sonra Adana Şehir Hastanesi aciline gittik ve yüzümde 2. derece yanıklar olmuş." diye konuştu.

Saide G, psikolojik olarak kendini kötü hissettiğini anlatarak, şunları kaydetti:

"Elimdeki raporla karakola gittik ve yasal işlem başlattık. Söz konusu yüzüm. Yüzüm olduğu için davamı hiçbir şekilde çekmeyeceğim. Bu hale geldim. Çocuklarım ve ben etkilendik. Psikolojik olarak çöktüm. Hafif doğum lekelerim vardı. Doğum lekelerim gitsin diye seans almıştım ama böyle olacağını bilseydim hiçbir şekilde gitmezdim." (AA)

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

