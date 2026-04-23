Yurt dışı staj programında usulsüzlük iddiası! Okul müdürü görevden alındı

Bolu’da bulunan İzzet Baysal Abant Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü A.V., 2025'te okul öğrencilerine yönelik Almanya'da gerçekleştirilen Erasmus proje stajı kapsamında yürütülen iş ve işlemlerde usulsüzlük yaptığı iddiasıyla görevden alındı.

Bolu’da, İzzet Baysal Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü A.V. hakkında 2025 yılında Erasmus projesi kapsamında Almanya’ya düzenlenen eğitim programında iş ve işlemlerde usulsüzlük yaptıkları ve yapılmasına sebep oldukları iddiasıyla soruşturma başlatıldı. A.V., söz konusu iddialar sebebiyle görevden alınırken Milli Eğitim Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı tarafından yürütülen idari soruşturma tamamlandı.

PASAPORT VE NOTER ÜCRETİNİ VELİLERE ÖDETMİŞ!

Hazırlanan soruşturma raporunda, A.V.’nin turizm danışmanlık şirketi ile mevzuata aykırı bir şekilde hizmet sözleşmesi imzaladığı, henüz hiçbir hizmet satın almadan yaklaşık 100 bin avroyu turizm danışmanlık şirketine ödediği, tüm öğrencilere dil eğitimi, kendi okullarında ücretsiz şekilde kendi öğretmenleri tarafından verilmesine rağmen eğitim ile ilgili turizm danışmanlık şirketine ödeme yaptığı, öğrencilerin pasaport masraflarını ve noter vekalet ücretlerini velilere ödettiği, öğrenci başına düşen hibe tutarını velilerden gizlediği bildirildi.

“USULSÜZLÜKLERİN ORTAYA ÇIKMASINA DOĞRUDAN SORUMLULUĞU VAR”

Soruşturma raporunda, “A.V.'nin Erasmus proje sürecinde harcama yetkilisi ve proje yasal temsilcisi sıfatıyla mevzuata aykırı sözleşme imzaladığı, hizmet alınmadan yüksek tutarlı ödeme gerçekleştirdiği, proje ekibini usulüne uygun oluşturmadan ve resmi tebligat yapmadan süreci yürüttüğü, Valilik oluru olmaksızın işlem tesis ettiği, gerçeğe aykırı belge ve veri girişlerine sebebiyet verdiği, öğrenci ve velilere imzalatılması zorunlu sözleşmeleri düzenlemediği, kamu kaynağının etkili, ekonomik ve verimli kullanılmasına ilişkin yükümlülüklerini yerine getirmediği, refakat görevini gereği gibi yerine getirmediği ve proje uygulamasında sistematik nitelikte usulsüzlüklerin ortaya çıkmasına doğrudan sorumluluğu bulunduğu anlaşılmıştır.” ifadelerine yer verildi.

9 BİN 72 AVRO MÜDÜRDEN TAHSİL EDİLECEK!

Raporun devamında, “Söz konusu fiiller münferit ve şekli eksiklikler mahiyetinde olmayıp; planlama, harcama, belgelendirme, görevlendirme ve denetim süreçlerinin tamamına sirayet eden, kamu zararına yol açan ve kurumun kurumsal itibarını zedeleyen niteliktedir” denildi.

A.V.’nin 9 bin 72 avro fazla ödeme yaptığı ifade edilen raporda, “Proje yasal temsilcisi A.V.'nin talimatıyla refakatçi öğretmenler için oluşturulan bireysel destek bütçesinin de tüm kalemler ile birlikte yaklaşık 100 bin avronun turizm ve danışmanlık şirketine tek seferde ödendiği dikkate alındığında 9 bin 72 avronun karşılığının ödeme tarihinden itibaren işleyecek yasal faiziyle birlikte harcama yetkilisi ve proje yasal temsilcisi sıfatıyla sorumluluğu bulunan A.V.'den tahsilinin uygun olacağı” sözleri sarf edildi.

1 YIL KADEME İLERLEMESİNİN DURDURULMASI İSTENDİ!

Söz konusu raporda, disiplin yönünden A.V.'nin 1 yıl süreyle kademe ilerlemesinin durdurulması ile cezalandırılması istenirken adli yönden, ‘4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun’ hükümleri uyarınca, ön inceleme yapılmak üzere eğitim müfettişlerinin görevlendirildiği anlaşıldığından, ayrıca herhangi bir işlem tayinine gerek olmadığı belirtildi. (DHA)


Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

