Adana'da 5 firari hükümlü yakalandı!

Adana’da farklı suçlardan kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan 5 firari hükümlü yakalandı. Yakalanan şahıslar, cezaevine teslim edildi.

Adana’nın Yüreğir ilçesinde, İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı polis ekipleri, hapis cezasıyla aranan hükümlülerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Yapılan çalışmalarda, ‘bilişim sistemleri, banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık’ suçundan 5 yıl 2 ay hapis cezasıyla aranan M.Ç. ve ‘cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’ suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezasıyla aranan H.B. yakalandı.

Aynı zamanda, yapılan çalışmalarda kaçakçılık suçundan 4 yıl 4 ay 15 gün hapis cezasıyla aranan M.K., uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama’ suçundan 7 yıl 9 ay hapis cezasıyla aranan E.T. ile ‘dolandırıcılık’ suçundan 3 yıl 9 ay hapis cezasıyla aranan A.E. yakalandı. Yakalanan firari hükümlüler, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından çıkarıldıkları mahkeme tarafından cezaevine teslim edildi. (DHA)

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

