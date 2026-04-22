Polisi karşısında gören firari ayakkabısız kaçmaya çalıştı

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, istihbarat çalışmasıyla, hırsızlık suçundan hakkında kesinleşmiş 6 yıl 5 ay hapis cezası bulunan İbrahim Yanar'ın Efeler ilçesi Ilıcabaşı Mahallesi'ndeki evine geldiğini belirledi.

Firari hükümlü kuyuda yakalandı

AYAKKABILARINI BİLE GİYMEDEN EVİNİN PENCERESİNDEN ATLADI

Bu sabah söz konusu eve operasyon düzenlendi. Polisleri fark eden Yanar, ayakkabılarını bile giymeden evinin penceresinden atlayıp, kaçtı.

Polis, ayağındaki çoraplarıyla kaçmaya çalışan İbrahim Yanar'ı peşine düşüp, yakaladı. Yanar, polisteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. (DHA)