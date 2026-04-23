24 ilde "uyuşturucuya özendirme" operasyonu: 16 tutuklama

Adana merkezli 24 ilde sosyal medya üzerinden uyuşturucu kullanımını özendiren paylaşımlar yapanlara yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 45 kişiden 16'sı tutuklandı.

Adana İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, uyuşturucu ile mücadele çalışmaları kapsamında sosyal medya ortamında uyuşturucu kullanımını özendiren içerik paylaştığı belirlenen şüphelilere yönelik geniş kapsamlı bir operasyon gerçekleştirdi.

EŞ ZAMANLI 24 İL OPERASYONU

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma çerçevesinde, sosyal medya hesaplarında uyuşturucu kullanımına yönelik özendirici paylaşımlar yaptığı tespit edilen kişilere yönelik Adana merkezli 24 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Yapılan teknik ve fiziki takipler sonucunda 53 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.

45 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Operasyon kapsamında ekipler tarafından gözaltına alınan 45 kişiden 16'sı, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüphelilerden 28'i adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 1 kişi ise ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı. (DHA)

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

