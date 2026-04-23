Ankara'da silahlı öğrenci alarmı! Polis müdahale etti aile gözaltında

Okullardaki silahlı olayların sonu gelmiyor. Ankara'da bir ortaokulda daha 5. sınıfta okuyan bir öğrenci okula 3 gün peş peşe silahla geldi. Durumu fark eden veliler polise bildirdi. Polis müdahalesi ile silaha el konulurken öğrencinin ailesinden gözaltına alınanlar oldu.

Kahramanmaraş ve Şanlıurfa’daki okul saldırılarının ardından Türkiye genelinde eğitim kurumlarında güvenlik önlemleri artırıldı. Okullarda giriş-çıkış kontrolleri sıkılaştırılırken, benzer olayların önüne geçmek için yeni uygulamalar devreye alınıyor. Bu hassasiyetin sürdüğü süreçte Ankara’dan dikkat çeken bir olay daha gündeme geldi.

Okul saldırılarının aldırdığı güvenlik önlemi 7 basamaklı olacak: İçişleri Bakanı açıkladıOkul saldırılarının aldırdığı güvenlik önlemi 7 basamaklı olacak

3 GÜN BOYUNCA SİLAHLA OKULA GELDİ

Sözcü'de yer alan habere göre, Ankara’nın Sincan ilçesi Andiçen Mahallesi’ndeki bir ortaokulda, iddiaya göre 5. sınıf öğrencisi bir erkek çocuk, dedesine ait olduğunu söylediği tabancayla üç gün boyunca okula geldi. Durumu fark eden velilerin ihbarı üzerine okula polis ekipleri sevk edildi.

Ekipler tarafından yapılan incelemede söz konusu silaha el konulurken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında öğrencinin ailesinden bazı kişilerin gözaltına alındığı öğrenildi.

"ÇANTA YERİNE POŞETLE GELİN"

Olayın ardından okul yönetimi, güvenlik gerekçesiyle dikkat çeken bir karar aldı. Öğrencilerin okula çanta yerine şeffaf poşetle gelmesi istendi. Okul çevresinde polis sayısı artırılırken, bazı okul yöneticilerinin de ifade vermek üzere emniyete çağrıldığı belirtildi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Sivas'ta ilk defa 8 tane birden görüntülendi: Sevinçle karşıladılar
Sevinçle karşıladılar
Sivas'ta ilk defa 8 tane birden görüntülendi
Asgari ücrete ara zammı açıkladı: Gerekçelerini tek tek sıraladı
İkinci el otomobil pazarının rakipsiz şampiyonu:
İkinci el otomobil pazarının rakipsiz şampiyonu:
Modada 3-3-3 kuralı: 9 parça ile sonsuz kombin yaratma sanatı
Yeni düzenleme kabul edildi! Memurlara 247 bin TL ödeme yapılacak
Yeni düzenleme kabul edildi!
Memurlara yatacak para belli oldu
"Süper Hibrit" mucizesi! Petrol devi kendi mucize motorunu üretiyor
Gelecek sadece elektrikli değil:
"Süper Hibrit" mucizesi! Petrol devi kendi mucize motorunu üretiyor
Bağışıklığımız da kırışır!
Barış Alper Yılmaz'ın Rize'de HES direnişine katıldığı görüntüler ortaya çıktı
Çekmecenizde bir servet yatıyor olabilir: Eski telefonlar altınla yarışıyor!
Çekmecenizde bir servet yatıyor olabilir: Eski telefonlar altınla yarışıyor!
Yüzde 20 büyüyen pikap pazarında mevsimi geldi rekabet kızıştı
Türkiye
Bakanlık tek tek ifşa etti: Tek tırnaklı eti, şuruplu ballar, tereyağı diye satılan bitkisel yağlar gün yüzüne çıktı
Bakanlık tek tek ifşa etti: Tek tırnaklı eti, şuruplu ballar, tereyağı diye satılan bitkisel yağlar gün yüzüne çıktı
Devlet erkanı Anıtkabir'de buluştu
Devlet erkanı Anıtkabir'de buluştu
Yasa dışı bahis oynayanlar yandı! Hapis cezası gelecekmiş
Yasa dışı bahis oynayanlar yandı! Hapis cezası gelecekmiş