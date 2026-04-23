Ankara'da silahlı öğrenci alarmı! Polis müdahale etti aile gözaltında

Kahramanmaraş ve Şanlıurfa’daki okul saldırılarının ardından Türkiye genelinde eğitim kurumlarında güvenlik önlemleri artırıldı. Okullarda giriş-çıkış kontrolleri sıkılaştırılırken, benzer olayların önüne geçmek için yeni uygulamalar devreye alınıyor. Bu hassasiyetin sürdüğü süreçte Ankara’dan dikkat çeken bir olay daha gündeme geldi.

Okul saldırılarının aldırdığı güvenlik önlemi 7 basamaklı olacak

3 GÜN BOYUNCA SİLAHLA OKULA GELDİ

Sözcü'de yer alan habere göre, Ankara’nın Sincan ilçesi Andiçen Mahallesi’ndeki bir ortaokulda, iddiaya göre 5. sınıf öğrencisi bir erkek çocuk, dedesine ait olduğunu söylediği tabancayla üç gün boyunca okula geldi. Durumu fark eden velilerin ihbarı üzerine okula polis ekipleri sevk edildi.

Ekipler tarafından yapılan incelemede söz konusu silaha el konulurken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında öğrencinin ailesinden bazı kişilerin gözaltına alındığı öğrenildi.

"ÇANTA YERİNE POŞETLE GELİN"

Olayın ardından okul yönetimi, güvenlik gerekçesiyle dikkat çeken bir karar aldı. Öğrencilerin okula çanta yerine şeffaf poşetle gelmesi istendi. Okul çevresinde polis sayısı artırılırken, bazı okul yöneticilerinin de ifade vermek üzere emniyete çağrıldığı belirtildi.