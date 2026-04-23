Hastaneden çıkan Müjdat Gezen Gırgıriye'ye döndü: Rahmi Koç desteğe koştu!

Usta sanatçı Müjdat Gezen, "Gırgıriye" müzikali sırasında yerini beğenmeyen bir seyirciyle tartışma yaşamış, yaşanan tartışmanın ardından fenalaşarak hastaneye kaldırılmıştı.

Gezen'in fenalaşmasının ardından Harbiye Kongre Merkezi’ndeki gösteri ise ertelenmişti.

Hastaneden taburcu edilen ve dün akşam tekrar sahneye dönen Müjdat Gezen ekibiyle toplantı yaptı.

Seyircilerin oturacağı koltuklar değiştirildi. Plastik sandalyeler yerine daha konforlu koltuklar yerleştirildi.

MÜJDAT GEZEN'E DESTEĞE GELDİ

Koltuk krizinin çözülmesinin ardından başarıyla sahnelenen "Gırgıriye" müzikalinde bir isim dikkat çekti.

Müjdat Gezen'in yakın dostu olan Koç Holding Yönetim Kurulu Onursal Başkanı Rahmi Koç, usta sanatçıyı yalnız bırakmadı. Hastaneden çıkan arkadaşına destek olmak isteyen Koç, "Gırgıriye" müzikalini izlemeye gelerek Müjdat Gezen ve sanatçılara destek verdi.