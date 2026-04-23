Ünlü sunucu Serap Paköz meme kanserine yakalandı

Ünlü sunucu Serap Paköz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla meme kanserine yakalandığını duyurdu.

Geçtiğimiz ay teşhis konulduğunu açıklayan Paköz, hem hastane sürecinden hem de saçlarını kestirdiği anlardan görüntüler paylaşarak yaşadıklarını takipçileriyle paylaştı.

"HAYATIMA 'KANSER' KELİMESİ GİRDİ"

Paköz, yaklaşık bir ay önce meme kanseri teşhisi aldığını belirterek süreci şu sözlerle anlattı:

"Dostlar, bir süredir sahne arkasında büyük bir hazırlık vardı ve artık sizinle paylaşma vakti geldi. Yaklaşık bir ay önce, hayatıma 'KANSER' kelimesi girdi ama ben onu bir son değil, yeni bir 'BEN'e giden yolun başlangıcı olarak kabul ettim."

10 Mart gecesi sağlıklı bir şekilde uyuduğunu, ertesi gün ise meme kanseri teşhisi aldığını ifade eden Paköz, 30 Mart’tan bu yana kemoterapi tedavisine başladığını açıkladı.

SAÇLARINI KESTİRDİĞİ ANLARI PAYLAŞTI

Kemoterapi sürecinin bir parçası olarak saçlarının dökülmeye başladığını belirten Paköz, kuaförde saçlarını kestirdiği anları da paylaştı. Paköz, "Bu videoda gördüğünüz sadece bir saç kesimi değil; bir kabulleniş, bir özgürleşme ve yepyeni bir stilin doğuşu. Bandanam ve berelerimle bu yolculuğu zarafetle yürüyeceğim" ifadelerini kullandı.

"BU YOLDAN ÇOK DAHA PARLAK BİR IŞIKLA GEÇECEĞİZ"

Kendi deneyimleri üzerinden süreci paylaşmaya devam edeceğini belirten Serap Paköz, meme kanseri konusunda farkındalık yaratmayı hedeflediğini söyledi. "Perukların arkasına saklanmaya değil; bu süreci tüm gerçekliğiyle kucaklamaya çalışacağım" diyen Paköz, sözlerini şöyle tamamladı:

"Hayatın her mevsimine eyvallah... Biz bu yoldan çok daha parlak bir ışıkla geçeceğiz."