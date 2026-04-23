Demet Akalın'dan Gülben Ergen itirafı! Okul saldırısının ardından paylaşmıştı

Ünlü şarkıcı Demet Akalın, son günlerde gündem olan Gülben Ergen ile yaşadığı gerilime ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Kahramanmaraş’taki okul saldırısının yaşandığı gün verilen röportaj üzerinden başlayan tartışmaya değinen Akalın, Ergen’e yönelik sözlerine açıklık getirdi.

Gırgıriye Müzikali galasında muhabirlere konuşan Gülben Ergen’in gülmesine tepki gösteren Akalın, o anlara dair yaptığı yorumla gündem olmuştu. Ünlü şarkıcı, "Kahkahalarca... Tam onluk! Unutma ki ona hiçbir şey olmaz" sözleriyle dikkat çekmişti.

"BENİ LİNÇ ETTİRMİŞTİ"

Konuyla ilgili yeniden konuşan Demet Akalın, geçmişte yaşananlara da gönderme yaparak, "Son olaylara üzüldüm ama beni linç ettirmişti. Ben de biraz kinciyim, huyum pis" ifadelerini kullandı.

"Rövanşı aldım demiyorum" diyen Akalın, "Onun da üç tane evladı var, büyüttü. Hatta benim kızıma Kâbe’den bebek tulumu getirmiş bir insan. Ben arada kızarım, o bakmasın bana" diyerek sözlerini noktaladı.