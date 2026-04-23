Ünlülerden 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı mesajları

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucu lideri Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışı onuruna, çocuklara armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın 106. yıl dönümü bugün kutlanıyor.

İşte ünlülerin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı mesajları...

TARKAN: YARINLARIMIZ ÇOK DAHA AYDINLIK OLACAK

"23 Nisan yalnızca bir bayram değil; çocuklara güvende büyüyebilecekleri, eğitimle güçlenecekleri, özgürce düşünebilecekleri, hayal kurarken sınır tanımayacakları bir dünyanın sözüdür.

Sevgiyle korunan, saygıyla büyütülen çocuklarla yarınlarımız çok daha aydınlık olacak. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız kutlu olsun."

ŞAHAN GÖKBAKAR: BİZLER ATATÜRK'ÜN EVLATLARIYIZ

"Bizler Atatürk'ün evlatlarıyız. Fikri hür vicdanı hür, kula kulluk etmeyen, dürüst, bilime inanan Cumhuriyet çocukları, gençleriyiz. Sabırla ve cesaretle bizi biz yapan tüm değerlerimize sahip çıkmaya devam edeceğiz.

Bu sabah içinde neşeyle uyanan milyonlarız. Çocukken yüreklerimize işlenmiş bu sevgi her zaman dayandığımız güç olacak. Tüm dünya çocuklarına bir bayram hediye eden güzel insan Atatürk'ü minnetle ve özlemle anıyorum."

KEREM ALIŞIK: KENDİ MASALSI DÜNYALARINDA YAŞASIN BÜTÜN ÇOCUKLAR

"Barış koyalım, Umut koyalım, Masal koyalım çocuklarımızın adını... Barış içinde, umut içinde, kendi masalsı dünyalarında yaşasın bütün çocuklar. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuklarımıza ve ulusumuza armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız kutlu olsun."

AYDİLGE: IŞIĞIMIZ SÖNMEYECEK, UMUDUMUZ TÜKENMEYECEK

"'Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir' diyen Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün, böylesine önemli bir günü çocuklara armağan etmesinin önemini bir kez daha anlıyoruz. Bugün neşeyle parlayan her gözde, yarım kalan gülüşleri de taşıyoruz.

Kendini öğrencilerine kalkan yapan Ayla öğretmenlerin kahramanlığını ve melek olan evlatlarımızı kalbimize mühürledik. Sadece ülkemize layık çocuklar değil, çocuklara layık yetişkinler olabilmemiz de bir o kadar önemli.

Biz, bize emanet edilen bu sevgiyi, bu güveni ve bu bayramı kalbimizde taşıyarak yürümeye devam edeceğiz. Işığımız sönmeyecek, umudumuz tükenmeyecek."

İbrahim Büyükak: Ata'mızın çocuklarımıza armağan ettiği bu güzel bayramı coşkuyla kutluyoruz.

Çağlar Ertuğrul: Tüm dünya çocuklarının huzurlu geleceğinin olduğu ve Türkiye Cumhuriyeti'nin bağımsızlığının değerini bildiğimiz nice güzel bayramlara.

Murat Boz: Ata'mızın dünya çocuklarına armağanı 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun.

Türkan Şoray: Ulu önder Atatürk, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açıldığı günü, çocuklarımıza armağan etti. Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız kutlu olsun.

Hakan Aysev: "Çocukları sağlıklı ve bilgili yetiştirilmeyen uluslar, temeli çürük binalar gibi çabuk yıkılırlar" Mustafa Kemal Atatürk. Canım Ata'mın hediyesi 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız, hepimize kutlu olsun.