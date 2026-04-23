Sosyetenin ünlü ismi Bodrum'da ölümden döndü!

Yayınlanma:
Sosyetenin tanınan isimlerinden Kerem Dürüst, Bodrum’daki evinde gece saatlerinde çıkan yangında ölümden döndü. Dürüst, uykuda yakalandığı yangından komşularının müdahalesi sayesinde kurtuldu.

Merhum Ekrem Dürüst ile Gül Dürüst'ün oğulları, sosyetenin ünlü isimlerinden Kerem Dürüst, Bodrum Türkbükü’ndeki evinde gece saatlerinde çıkan yangında büyük bir tehlike atlattı.

Uyurken başlayan yangından komşularının müdahalesi sayesinde son anda kurtulan Dürüst, yaşadığı korku dolu anlarla gündeme geldi.

KOMŞULARIN MÜDAHALESİ HAYATINI KURTARDI

Sabah'ın haberine göre Kerem Dürüst, evinde uyuduğu sırada çıkan yangından habersizdi. Alevlerin kısa sürede büyüyerek evi sarmasıyla birlikte büyük bir panik yaşandı.

Yangını fark eden komşuları hemen müdahale ederek Kerem Dürüst’ü evden çıkardı. Zamanında yapılan müdahale sayesinde sosyetenin ünlü ismi ölümden döndü.

Soyadı kararı çok konuşulmuştu! İrem Helvacıoğlu sessizliğini bozduSoyadı kararı çok konuşulmuştu! İrem Helvacıoğlu sessizliğini bozdu

EVDE BÜYÜK HASAR OLUŞTU

Yangın kısa sürede kontrol altına alınsa da evde ciddi maddi hasar meydana geldi.

Yangından hafif yanıklarla kurtulan Kerem Dürüst’ün sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Süreyya Yalçın ile 1.5 yıllık evliliği 2007'de sona erince Miami'ye giden, orada Kolombiyalı sevgilisi Katalina Gomez ile evlenip oğlu Ekrem'i kucağına alan Kerem Dürüst, yaklaşık iki yıl önce Türkiye'ye dönüş yapmıştı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Sivas'ta ilk defa 8 tane birden görüntülendi: Sevinçle karşıladılar
Sevinçle karşıladılar
Sivas'ta ilk defa 8 tane birden görüntülendi
Asgari ücrete ara zammı açıkladı: Gerekçelerini tek tek sıraladı
İkinci el otomobil pazarının rakipsiz şampiyonu:
İkinci el otomobil pazarının rakipsiz şampiyonu:
Modada 3-3-3 kuralı: 9 parça ile sonsuz kombin yaratma sanatı
Yeni düzenleme kabul edildi! Memurlara 247 bin TL ödeme yapılacak
Yeni düzenleme kabul edildi!
Memurlara yatacak para belli oldu
"Süper Hibrit" mucizesi! Petrol devi kendi mucize motorunu üretiyor
Gelecek sadece elektrikli değil:
"Süper Hibrit" mucizesi! Petrol devi kendi mucize motorunu üretiyor
Bağışıklığımız da kırışır!
Barış Alper Yılmaz'ın Rize'de HES direnişine katıldığı görüntüler ortaya çıktı
Çekmecenizde bir servet yatıyor olabilir: Eski telefonlar altınla yarışıyor!
Çekmecenizde bir servet yatıyor olabilir: Eski telefonlar altınla yarışıyor!
Yüzde 20 büyüyen pikap pazarında mevsimi geldi rekabet kızıştı
Magazin
Ünlülerden 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı mesajları
Ünlülerden 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı mesajları
Eda Ece Ulus'taki lüks siteyi terk etti: Yeni adresi belli oldu
Eda Ece Ulus'taki lüks siteyi terk etti: Yeni adresi belli oldu