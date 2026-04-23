Sosyetenin ünlü ismi Bodrum'da ölümden döndü!

Merhum Ekrem Dürüst ile Gül Dürüst'ün oğulları, sosyetenin ünlü isimlerinden Kerem Dürüst, Bodrum Türkbükü’ndeki evinde gece saatlerinde çıkan yangında büyük bir tehlike atlattı.

Uyurken başlayan yangından komşularının müdahalesi sayesinde son anda kurtulan Dürüst, yaşadığı korku dolu anlarla gündeme geldi.

KOMŞULARIN MÜDAHALESİ HAYATINI KURTARDI

Sabah'ın haberine göre Kerem Dürüst, evinde uyuduğu sırada çıkan yangından habersizdi. Alevlerin kısa sürede büyüyerek evi sarmasıyla birlikte büyük bir panik yaşandı.

Yangını fark eden komşuları hemen müdahale ederek Kerem Dürüst’ü evden çıkardı. Zamanında yapılan müdahale sayesinde sosyetenin ünlü ismi ölümden döndü.

EVDE BÜYÜK HASAR OLUŞTU

Yangın kısa sürede kontrol altına alınsa da evde ciddi maddi hasar meydana geldi.

Yangından hafif yanıklarla kurtulan Kerem Dürüst’ün sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Süreyya Yalçın ile 1.5 yıllık evliliği 2007'de sona erince Miami'ye giden, orada Kolombiyalı sevgilisi Katalina Gomez ile evlenip oğlu Ekrem'i kucağına alan Kerem Dürüst, yaklaşık iki yıl önce Türkiye'ye dönüş yapmıştı.