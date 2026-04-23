Ünlü oyuncu Eda Ece ile basketbolcu eşi Buğrahan Tuncer, 2020 yılında taşındıkları ve evlendikten sonra da yaşamlarını sürdürdükleri Ulus’taki lüks sitede önce kiracı olarak yaşamaya başlamış, daha sonra aynı evi satın almıştı.

Çiftin, kızları Mina İpek’in doğumunun ardından daha sakin ve doğayla iç içe bir yaşam tercih etme kararı aldığı belirtildi.

Sosyetenin ünlü ismi Bodrum'da ölümden döndü!

BEYKOZ'A TAŞINMA KARARI ALDILAR

Sabah'ın haberine göre, Ulus’taki lüks siteyi terk etme kararı alan Eda Ece ile Buğrahan Tuncer çiftinin, Beykoz’a taşınacağı öğrenildi.

Çiftin bu kararı almasında, çocuklarının şehir kalabalığından uzak ve daha doğal bir ortamda büyümesini istemelerinin etkili olduğu ifade edildi.

Soyadı kararı çok konuşulmuştu! İrem Helvacıoğlu sessizliğini bozdu

EKRANLARA DÖNÜYOR

Yasak Elma dizisindeki performansıyla geniş kitlelere ulaşan Eda Ece, geçtiğimiz günlerde yaptığı röportajda Binnur Kaya ile birlikte bir komedi dizisinde rol alacağını açıklamıştı.