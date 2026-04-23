Soyadı kararı çok konuşulmuştu! İrem Helvacıoğlu sessizliğini bozdu

Boşanmasının ardından kızına soyadını vermesiyle gündem olan ünlü oyuncu İrem Helvacıoğlu, sosyal medya paylaşımlarıyla sessizliğini bozdu.

Ekim 2024’te evlendiği Ural Kaspar ile geçtiğimiz günlerde boşanan ünlü oyuncu İrem Helvacıoğlu, boşanma sonrası ilk kez sosyal medya üzerinden paylaşımlarda bulundu.

Çiftin evliliği görülen dava sonucunda tek celsede sona ermişti. Mahkeme, kızları Sora’nın velayetini anneye verirken, taraflar arasında soyadı ve maddi konularla ilgili uzlaşma sağlandığı öğrenilmişti.

SOYADI KARARI GÜNDEM OLMUŞTU

İrem Helvacıoğlu, Ural Kaspar'ın tazminat ve nafaka ödemeyi reddetmesi üzerine kızına kendi soyadını vermek şartıyla bu durumu kabul etmiş ve taraflar uzlaşmaya varmıştı.

Boşanmanın ardından sessizliğini sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla bozan Helvacıoğlu, kendisine destek olanlara teşekkür etti.

Ünlü oyuncu, "Daha da parlamamı sağlayan önce kızım, ailem, arkadaşlarım ve hiç tanımadığım ama çoğunluğu kadın olan herkese teşekkür ederim. İyi ki varsınız, iyi ki varız. Şimdi daha da parlıyorum" ifadelerini kullandı.

Demet Akalın'dan Gülben Ergen itirafı! Okul saldırısının ardından paylaşmıştıDemet Akalın'dan Gülben Ergen itirafı! Okul saldırısının ardından paylaşmıştı

KIZI SORA İLE DUYGUSAL PAYLAŞIM

Ünlü oyuncu daha sonra kızı Sora ile birlikte çekildiği bir kareyi de paylaşarak, "Kalbim yine tam destek verdi annesine" notunu düştü. Paylaşım, takipçilerinden yoğun ilgi gördü.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Sivas'ta ilk defa 8 tane birden görüntülendi: Sevinçle karşıladılar
Sevinçle karşıladılar
Sivas'ta ilk defa 8 tane birden görüntülendi
Asgari ücrete ara zammı açıkladı: Gerekçelerini tek tek sıraladı
İkinci el otomobil pazarının rakipsiz şampiyonu:
İkinci el otomobil pazarının rakipsiz şampiyonu:
Modada 3-3-3 kuralı: 9 parça ile sonsuz kombin yaratma sanatı
Yeni düzenleme kabul edildi! Memurlara 247 bin TL ödeme yapılacak
Yeni düzenleme kabul edildi!
Memurlara yatacak para belli oldu
"Süper Hibrit" mucizesi! Petrol devi kendi mucize motorunu üretiyor
Gelecek sadece elektrikli değil:
"Süper Hibrit" mucizesi! Petrol devi kendi mucize motorunu üretiyor
Bağışıklığımız da kırışır!
Barış Alper Yılmaz'ın Rize'de HES direnişine katıldığı görüntüler ortaya çıktı
Çekmecenizde bir servet yatıyor olabilir: Eski telefonlar altınla yarışıyor!
Çekmecenizde bir servet yatıyor olabilir: Eski telefonlar altınla yarışıyor!
Yüzde 20 büyüyen pikap pazarında mevsimi geldi rekabet kızıştı
Demet Akalın'dan Gülben Ergen itirafı! Okul saldırısının ardından paylaşmıştı
Demet Akalın'dan Gülben Ergen itirafı! Okul saldırısının ardından paylaşmıştı
Ünlü sunucu Serap Paköz meme kanserine yakalandı
Ünlü sunucu Serap Paköz meme kanserine yakalandı