Soyadı kararı çok konuşulmuştu! İrem Helvacıoğlu sessizliğini bozdu

Ekim 2024’te evlendiği Ural Kaspar ile geçtiğimiz günlerde boşanan ünlü oyuncu İrem Helvacıoğlu, boşanma sonrası ilk kez sosyal medya üzerinden paylaşımlarda bulundu.

Çiftin evliliği görülen dava sonucunda tek celsede sona ermişti. Mahkeme, kızları Sora’nın velayetini anneye verirken, taraflar arasında soyadı ve maddi konularla ilgili uzlaşma sağlandığı öğrenilmişti.

SOYADI KARARI GÜNDEM OLMUŞTU

İrem Helvacıoğlu, Ural Kaspar'ın tazminat ve nafaka ödemeyi reddetmesi üzerine kızına kendi soyadını vermek şartıyla bu durumu kabul etmiş ve taraflar uzlaşmaya varmıştı.

Boşanmanın ardından sessizliğini sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla bozan Helvacıoğlu, kendisine destek olanlara teşekkür etti.

Ünlü oyuncu, "Daha da parlamamı sağlayan önce kızım, ailem, arkadaşlarım ve hiç tanımadığım ama çoğunluğu kadın olan herkese teşekkür ederim. İyi ki varsınız, iyi ki varız. Şimdi daha da parlıyorum" ifadelerini kullandı.

KIZI SORA İLE DUYGUSAL PAYLAŞIM

Ünlü oyuncu daha sonra kızı Sora ile birlikte çekildiği bir kareyi de paylaşarak, "Kalbim yine tam destek verdi annesine" notunu düştü. Paylaşım, takipçilerinden yoğun ilgi gördü.